MARÍA, VALE E INÉS AMAN AL NIÑO JESÚS

MARÍA, VALE E INÉS AMAN AL NIÑO JESÚS

Tiburón mata a un australiano

Por AP

Septiembre 07, 2025 03:00 a.m.
A
Tiburón mata a un australiano

Un tiburón atacó a un hombre de unos 50 años y acabó con su vida en una playa cerca de Sydney, Australia, y las playas de la zona fueron cerradas el sábado mientras se buscaba al depredador con drones, dijeron las autoridades.

Los equipos de emergencias llegaron a Long Reef Beach poco después de las 10 de la mañana del sábado tras reportes de que un hombre había sufrido heridas graves. La víctima, cuya identidad aún no ha sido confirmada, fue rescatada del mar y llevada a la orilla, donde falleció. Se han recuperado dos secciones de una tabla de surf que se analizarán.

La policía cerró la playa y está colaborando con expertos en fauna salvaje para determinar la especie de tiburón.

Las playas próximas también fueron cerradas a la espera de más información.

De acuerdo con los testigos, el hombre fue llevado a la orilla por dos compañeros surfistas y familiares consternados acudieron rápidamente al lugar.

Bill Sakula, un surfista de la zona, dijo a reporteros en la playa que se enteró del ataque mientras se preparaba para salir al mar por la mañana.

“Va a causar conmoción en la comunidad”, declaró. “Todo el mundo va a estar un poco nervioso durante un tiempo”.

