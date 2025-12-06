Ataque ruso mata a niño

Kiev, Ucrania.- Un ataque ruso con drones impactó una vivienda en el centro de Ucrania y mató a un niño de 12 años, informaron las autoridades, y se reportaron ataques ucranianos de largo alcance contra un puerto y una refinería de petróleo rusas, en un momento en que los esfuerzos de paz de Estados Unidos continúan fuera de la vista del público.

Los esfuerzos diplomáticos previos para salir del estancamiento no arrojaron resultado y la guerra, que comenzó hace casi cuatro años, no da signos de detenerse.

“Queremos saber qué otros pretextos ha ideado Putin para prolongar la guerra y presionar a Ucrania”, insistió el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski.

Por su parte, el asesor de Relaciones Exteriores del Kremlin, Yuri Ushakov, quien acompaña a Putin en una visita a la India el viernes, repitió las recientes críticas del gobierno ruso a la postura de Europa en las conversaciones de paz. Los aliados europeos de Kiev están preocupados por una posible agresión rusa más allá de Ucrania y quieren que el acuerdo de paz incluya sólidas garantías de seguridad.

En la región de Dnipropetrovsk, en el centro de Ucrania, un ataque con drones rusos destruyó el jueves por la noche una casa donde falleció el menor y otras dos mujeres resultaron heridas, según el jefe de la administración militar regional, Vladyslav Haivanenko.

Drones ucranianos atacaron un puerto y una refinería de petróleo dentro de Rusia durante la noche como parte de la campaña de Kiev para alterar la logística rusa, de acuerdo con el Estado Mayor Conjunto de Ucrania.

Por otra parte, un dron ucraniano impactó contra un rascacielos en Grozni, capital de Chechenia, a cerca de un millar de kilómetros de Ucrania.

Un dron ucraniano impactó contra un centro de negocios en la avenida de Kadírov, en Grozni (Chechenia, Rusia), el edificio forma parte del complejo comercial Grozni City y la torre atacada alberga la sede del Consejo de Seguridad checheno, la Cámara de Cuentas y la Comisión Electoral.