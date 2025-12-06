Aumentan lazos entre Rusia e India

Nueva Delhi.- El presidente de Rusia, Vladímir Putin, mantuvo conversaciones con el primer ministro de India, Narendra Modi, el viernes en una cumbre anual y acordaron diversificar los lazos económicos mutuos, en un momento en que Estados Unidos presiona a Nueva Delhi para que revise su asociación de décadas con Moscú.

La 23ra Cumbre Rusia-India se celebra en un momento crucial en el que Estados Unidos presiona para lograr un acuerdo de paz para Ucrania y busca la cooperación global. Pondrá a prueba los esfuerzos de Nueva Delhi para equilibrar su relación con Moscú y Washington durante la guerra que comenzó hace casi cuatro años en Ucrania.

Después de las conversaciones, Putin y Modi anunciaron que India y Rusia han acordado un programa de cooperación económica hasta 2030, lo que ayudará a diversificar los negocios mutuos para impulsar el comercio anual a 100,000 millones de dólares para 2030. También enfatizaron los fuertes lazos en materia energética.

El comercio bilateral entre los dos países alcanzó los 68,700 millones de dólares en el último año fiscal que terminó en marzo, y el objetivo es incrementarlo hasta los 100,000 millones de dólares para 2030. La balanza comercial está inclinada a favor de Rusia.

