Critican a regidor por entregar pliegos de hule negro a ciudadanos

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Raúl Alejandro Garza del Valle, regidor del municipio de Torreón, ha sido fuertemente criticado por difundir un video en el que entrega a habitantes de una colonia del poniente de la ciudad "pliegos de hule negro de uso rudo" para que la gente se proteja de las lluvias.

Acciones de la autoridad

Garza del Valle es séptimo regidor y difundió un video, que posteriormente eliminó, en dónde camina por calles de tierra hasta llegar a viviendas en las faldas del cerro. Ahí, decidió grabarse entregando los "hules negros" para presumir el apoyo a los habitantes ante la contingencia por las últimas lluvias registradas en la ciudad.

¿Qué declararon los usuarios y autoridades?

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El regidor fue criticado por llevar estos apoyos, sobre todo al ver las calles sin pavimentar o las viviendas con techos de lámina que él mismo difundió.

"Que hulero", le escribieron en redes sociales. "Puro hule y seguramente él tiene una casona", escribió otra usuaria. "¿Y no tenía cubetas para las goteras?", preguntó otro usuario en tono sarcástico. Otros criticaron que eso más parecían bolsas negras para la basura, y que mejor debería apoyar en llevar drenaje.

En un comentario, el diputado local Antonio Attolini (Morena) señaló: "No tiene una sola mancha el zapato de piel italiana con el que caminó por la Camilo Torres".

Raúl Garza del Valle se había desempeñado como director de Atención Ciudadana de Torreón, pero en enero de 2025 dejó el cargo al asumir la séptima regiduría como suplente por la coalición PRI-PRD-UDC, al sustituir a Mario Cepeda Ramírez.