"VERTEX CLINICAL RESEARCH DE MÉXICO" CENTRO DE INVESTIGACIÓN CLÍNICA

“VERTEX CLINICAL RESEARCH DE MÉXICO” CENTRO DE INVESTIGACIÓN CLÍNICA

Ataques dejan sin luz a ciudades rusas

Por AP

Noviembre 10, 2025 03:00 a.m.
Ataques dejan sin luz a ciudades rusas

Kiev, Ucrania.- Ataques ucranianos interrumpieron el suministro de energía y calefacción en dos importantes ciudades rusas cerca de la frontera ucraniana, informaron funcionarios locales rusos el domingo.

Rusia y Ucrania han intercambiado ataques casi a diario contra la infraestructura energética del otro, mientras que los esfuerzos diplomáticos que encabeza EU para poner fin a casi cuatro años de guerra parecen estancados.

Por su parte, el diplomático ucraniano de mayor rango acusó a Moscú de poner en peligro la seguridad nuclear, al afirmar que el enorme ataque de drones y misiles que lanzó Rusia el viernes alcanzó subestaciones que alimentan dos plantas de energía nuclear.

Un ataque con drones causó apagones y cortes de calefacción temporal en partes de Vorónezh, dijo el gobernador regional Alexander Gusev. Varios drones fueron bloqueados electrónicamente durante la noche sobre la ciudad, hogar de poco más de un millón de personas, lo que provocó un incendio en una instalación local de servicios públicos que fue rápidamente extinguido, indicó.

Canales de noticias rusos y ucranianos afirmaron en Telegram que el ataque tenía como objetivo una planta de energía térmica local.

