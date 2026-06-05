Ataques en Gaza dejan 10 muertos
Entre las víctimas mortales había dos mujeres y dos niños
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Deir Al Balah, Franja de Gaza.- Los ataques israelíes en Gaza provocaron la muerte de al menos a 10 palestinos, según hospitales locales, mientras gran parte de la atención mundial se centraba en los combates entre Israel y Hizbulá en el Líbano.
Nueve personas murieron en al menos cuatro ataques distintos realizados durante la noche en Ciudad de Gaza, según el Hospital Shifa, que recibió los cuerpos. El hospital afirmó que entre las víctimas había dos mujeres y dos niños.
Otro ataque, efectuado en Ciudad de Gaza el jueves por la noche, provocó la muerte de menos una persona e hirió a otra, según el Hospital de Campaña Saraya, operado por la Media Luna Roja.
"Dicen que la guerra se ha detenido, pero la guerra no se ha detenido", dijo Walid Shbeir, el tío de uno de los hombres muertos en los ataques, mientras familiares lloraban a las víctimas en el Hospital Shifa. "Cada noche hay muertos, y tenemos mártires. Cada noche, por la mañana, por la tarde y por la noche, esta matanza es continua para nosotros".
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El ejército israelí señaló que en los ataques nocturnos en el norte de Gaza fueron abatidos cuatro combatientes de Hamás, a quienes describieron como miembros de alto rango de un aparato responsable de proteger a los líderes del grupo insurgente y de proporcionarles evaluaciones de inteligencia. El ejército dijo que, antes de los ataques, se tomaron medidas para mitigar el riesgo de daño a civiles, incluido el uso de municiones de precisión y vigilancia aérea.
No se sabe cuál era el objetivo del ataque nocturno, y hasta el momento, el ejército no ha respondido a una solicitud de comentarios al respecto.
Aunque los combates más intensos han disminuido, el frágil alto el fuego ha registrado fuego israelí casi a diario.
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