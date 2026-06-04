Caso Paola Márquez; papá de la influencer revela confesión de su hija

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, ha sacudido a la comunidad digital nacional. La creadora de contenido fue localizada dentro de su, ubicado sobre la calle Naranjos, en lade la capital potosina, el pasado 30 de mayo.De acuerdo con los informes, elocurrió en la mañana cuando unacudió a su vivienda para visitarla. Tras el reporte,llegaron al inmueble y corroboraron que la joven ya no presentaba signos vitales.La noticia sobre su fallecimiento fue confirmada porde la creadora de contenido, quien recientemente también reveló que su hija yaEnpara le programa, Hércules Márquez contó que la joven erapor su comunidad y que tanto su mamá como él la apoyaban: "Yo era su fan, su mamá éramos su fan, todo el mundo le gritaba ahí en San Luis: 'Es, la del TikTok'".Asimismo, reveló que en unaque tuvo con su hija tiempo antes de su deceso, la creadora de contenido le confesó que ya no tenía ganas de seguir viviendo y pidió su permiso para "irse"."Después de dos, tres años que estaba en ese mundo, me dice: 'Papá yo yaen esta vida, yo me quiero ir'; ¿A dónde te quieres ir Paola? (preguntó él); 'Yo yaen esta vida,de irme' (contestó la influencer)", dijo elde la joven.Hércules Márquez también aprovechó el micrófono depara hacer unen general, solicitando que si se conoce a alguien que está lidiando con, no se deje pasar y se procure brindarle la"Cuando vean a una chica en ese estado que a veces decía 'estoy triste', que la animen que se acerquen a ella, para que no pasen este dolor que hoy tenemos nosotros", afirmó eldeEl fallecimiento de la joven sigue bajode lay las exploraciones oficiales se centran en la hipótesis de un suicidio, sin embargo, ninguna línea de indagación ha sido descartada ni confirmada.La fiscal, afirmó en: "Por supuesto que en este momento no estaríamos en disposición de decir que se trata de un suicidio, pero todo aparenta a que sí".