Pau Donés habría cumplido 60 años: legado y recuerdos

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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 11 (EL UNIVERSAL).- Este 11 de octubre, Pau Donés habría cumplido 60 años; su luz se apagó hace seis, pero dejó un legado musical indiscutible con todos esos temas que popularizó con Jarabe de Palo, especialmente, "La flaca", el cual dedicó a una joven de la que se enamoró perdidamente. Ella, a su vez, hizo lo propio, tanto así que esperó por el cantante por 19 años, hasta que decidió que debía dejarlo atrás.

Historia detrás de "La flaca" y su inspiración

Alsoris Guzmán es la mujer detrás de la historia de "La flaca", canción de la banda española que, sin duda, se convirtió en la más exitosa de su repertorio.

La canción (de 1996) fue escrita por Donés en un viaje que hizo a Cuba; los integrantes del grupo viajaron a la Habana para filmar el video de la canción "El lado oscuro", sería en la isla en donde buscarían a la joven que aparecería en el clip y, cuando Pau vio a Alsoris supo que ella era la indicada.

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El encuentro tuvo lugar en el bar, o tasca, como se le dice en España, conocido con el nombre Restaurante 1830, en donde Alsoris tenía un pequeño show.

Cada uno de ellos quedó sorprendido con su belleza, sobre todo, Pau, pero, debido a su timidez, no fue él quien se acercó a la joven para invitarla a trabajar con ellos, sino que fue su productor, Fernando de France, quien le hizo la propuesta que ella aceptó.

El clima impidió que el video se grabara en su totalidad, por lo que, sólo pudieron filar algunas escenas, las cuales servirían, únicamente, para documentar la estancia del grupo en Cuba pues, meses más tarde, rodarían de nuevo el video con otra modelo.

El tiempo meteorológico también prolongó la estancia de los españoles en la isla y, durante las dos semanas y media que duró su estadía, Alsoris y Pau vivieron un romance digno de una narración literaria.

La joven se hospedó, junto con el grupo y su productor, en el hotel Lincon, en donde las habitaciones eran compartidas; de hecho, como contó al periodista Jonathan Cabrera, hace seis años, ella fue quien eligió quedarse con el cantante, con el que compartió habitación, pero nunca una relación sexual.

Así lo relató en la entrevista, emitida en "Ventaneando":

"Yo decido y digo 'yo duermo con Pau', en camas separadas porque pedimos camas separadas, él en su cama, yo en la mía, en la segunda noche me insinúa que yo le había gustado como muchacha y que se había enamorado de mí y yo le dije 'no, es imposible que, en un día, te hayas enamorado de mí'; nunca llegamos a tener una relación sexual, quiero aclarar, sí hubo besos, hubo caricias, éramos novios, pero a escondidas, no sé por qué él siempre trataba de esconder eso que sentía".

Esa noche durmieron juntos, sin que nada íntimo pasase entre los dos y, al amanecer, inspirado, Donés escribió la letra de "La flaca", como un poema dedicado a Alsoris, el que le entregó antes de que él volviera a su natal España; cuando volteó a ver a la joven, una vez más, antes de partir, la encontró llorando conmovida por lo que leía.

Donés se fue y, aunque por alrededor de medio año, siguió contactando a Alsoris, dejó de llamarla después y, ella no volvió a saber de él, por eso, cuando recibió una invitación de trabajo para cantar en un restaurante en Milán, Italia aceptó sin chistar; ya que esa ciudad europea se encontraba mucho más cerca de España, en donde se encontraba el músico.

Al llegar a Italia pudo ser testigo del fenómeno que era Jarabe de Palo por una canción; se trataba de "La flaca" y una fotografía suya, que era parte de la portada del sencillo, se encontraba en todos lados, pero seguía sin saber de Pau, a quien esperó por años, hasta que en 2017, luego de que el cantante publicara su obra biográfica "50 palos", Alsoris estableció que debía de olvidarse de ese amor, ya que consideró que, en algunos fragmentos del libro, donde se hablaba de ella, se calumnió a su persona.

Entre lágrimas, expresó:

"Esta carta, te soy muy sincera, la tuve hasta el 2017, luego yo rompo la carta, él era muy discreto y yo le respeté su discreción, pero él prometió que iba a buscarme, me dijo 'no te preocupes, yo me caso contigo y yo te llevo a España', a los seis meses no supe más nada de él, la llamada nunca llegó, esperé desde el año 1998 hasta el año 2017, la única cosa que yo quería era verle, no lo sé por qué pasó, nunca más me buscó, nunca más me llamó, mis fotos en todos lados", dijo.

Legado y despedida de Pau Donés

La cantante, que reside en Italia desde hace décadas, aún guarda el mejor recuerdo de lo que vivió con Donés, fallecido en 2020, debido al cáncer de colon que padecía.

"Yo soy feliz con que él me haya escrito esa canción, yo eso lo llevo acá (en el corazón) porque es lindo ser una protagonista, es bonito, es una historia, queda en el alma y en la persona, la historia también fue mía", dijo, mientras se enjugaba las lágrimas.