INE celebra 36 años reafirmando compromiso con la democracia

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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 11 (EL UNIVERSAL).- Al conmemorar sus 36 años de vida, el Instituto Nacional Electoral (INE) reafirmó su compromiso con la democracia y el respeto al voto libre de las y los mexicanos.

INE reconoce importancia de la participación ciudadana

En un comunicado, el INE reconoció que a lo largo de este tiempo, la participación ciudadana ha constituido uno de los pilares fundamentales para el desarrollo de la democracia mexicana y el fortalecimiento de los mecanismos institucionales que garantizan el ejercicio efectivo de los derechos político-electorales.

"En este aniversario, el INE reconoce la trascendencia histórica de la constitución formal del IFE y reafirma su compromiso de actuar con apego a los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y paridad que rigen la función electoral", subrayó.

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Evolución y reformas que fortalecen al INE

El Instituto aseguró que mantiene vigentes las responsabilidades que la Constitución y las leyes le confieren para contribuir al fortalecimiento de la democracia y la confianza ciudadana en los procesos electorales de México.

Destacó que desde el 11 de octubre de 1990, cuando se fundó el antiguo Instituto Federal Electoral (IFE), la autoridad electoral mexicana ha experimentado un proceso continuo de fortalecimiento jurídico, técnico y operativo, que ha contribuido a consolidar elecciones cada vez más transparentes, confiables y apegadas a los principios democráticos.

El INE resaltó las reformas que lo han fortalecido, especialmente la de 1996, que consolidó la autonomía constitucional de la institución.

"Dicha evolución permitió desarrollar capacidades profesionales, técnicas y operativas que hoy distinguen al INE y que hacen posible la organización de los procesos electorales federales, la coordinación de las elecciones concurrentes, la integración y actualización permanente del Padrón Electoral y la expedición de la Credencial para Votar.

Recordó que con la reforma político-electoral de 2014 asumió nuevas responsabilidades de alcance nacional, fortaleció la coordinación con los Organismos Públicos Locales y amplió sus atribuciones en beneficio de la certeza y la uniformidad de los procesos electorales en todo el país.

"La consolidación de una autoridad electoral profesional e independiente ha sido resultado del trabajo desarrollado durante décadas por generaciones de personas servidoras públicas electorales, así como por millones de ciudadanas y ciudadanos que han participado directamente en la organización de los comicios", concluyó.