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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 11 (EL UNIVERSAL).- La posición geográfica de México lo mantiene expuesto de forma constante al embate de ciclones tropicales, tanto en el océano Pacífico como en el Atlántico.

Aunque fenómenos como el huracán Simón han alcanzado intensidades de categoría 4 en lapsos breves, existen eventos históricos cuyos estragos marcaron un antes y un después en la infraestructura y la sociedad nacional.

De acuerdo con datos e informes del Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) y de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), el grado de destrucción de un ciclón no solo depende de la velocidad de sus vientos, sino de la lentitud con la que se desplaza y la cantidad de lluvia acumulada.

¿Cuáles han sido los ciclones más mortíferos en el Pacífico mexicano?

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El huracán Otis lidera la lista reciente por su comportamiento atípico. El 25 de octubre de 2023 tocó tierra en el puerto de Acapulco e impactó también en Coyuca de Benítez, Guerrero, tras intensificarse de forma explosiva en menos de 24 horas hasta alcanzar la categoría 5.

La Secretaría de Gobernación (SEGOB) y dependencias oficiales registraron un saldo de 50 personas fallecidas, más de 30 desaparecidos y afectaciones en el 80% de la infraestructura hotelera local, con pérdidas estimadas en más de 35 mil 468 millones de pesos.

Décadas atrás, el 8 de octubre de 1997, el huracán Paulina de categoría 4 golpeó con fuerza las costas de Oaxaca y Guerrero.

Las precipitaciones extraordinarias desataron graves deslaves que sepultaron comunidades urbanas en Acapulco, lo que provocó más de 300 fallecimientos y dejó cerca de 300,000 personas damnificadas.

Ranking de los 5 huracanes más devastadores en la historia de México

Huracán Otis (2023)

Posicionado en el primer lugar por haber provocado el desastre económico e infraestructural más acelerado en la historia del Pacífico. Tocó tierra el 25 de octubre de 2023 en Acapulco y Coyuca de Benítez, Guerrero, tras intensificarse a categoría 5 en menos de 24 horas.

Ocasionó un saldo oficial de 50 personas fallecidas, más de 30 desaparecidos, daños en el 80% de la infraestructura hotelera y pérdidas calculadas en más de 35 mil 468 millones de pesos.

Huracán Wilma (2005)

Considerado el impacto económico más costoso en la historia del sector asegurador en Latinoamérica. El 21 de octubre de 2005 tocó tierra como categoría 4 en Cozumel y la Riviera Maya, permaneciendo estacionario por más de 60 horas sobre la península de Yucatán. Destruyó la infraestructura turística y aeroportuaria, generando costos superiores a los 2 mil 400 millones de dólares.

Huracán Gilberto (1988)

Recordado como "el huracán del siglo XX" por su devastación en la península de Yucatán, Tamaulipas y Nuevo León tras impactar como categoría 5 en septiembre de 1988.

Cobró cerca de 225 vidas, provocó el hundimiento de decenas de embarcaciones, dejó a 60 mil familias sin vivienda y desató inundaciones severas en Monterrey por el desbordamiento del río Santa Catarina.

Huracán Paulina (1997)

Calificado como una de las tragedias humanas más graves por deslaves e inundaciones urbanas. El 8 de octubre de 1997 llegó a las costas de Oaxaca y Guerrero como categoría 4. Sus precipitaciones acumuladas sepultaron comunidades enteras en Acapulco, lo que causó más de 300 fallecimientos y cerca de 300 mil personas afectadas.

Huracanes Ingrid y Manuel (2013)

Un fenómeno meteorológico inédito registrado el 15 de septiembre de 2013 por el impacto simultáneo de la tormenta tropical Manuel en el Pacífico y el huracán Ingrid (categoría 1) en el Golfo de México.

Azotaron a 20 estados del país, desbordaron ríos y desataron aludes masivos que provocaron 157 fallecidos, más de 1.5 millones de personas afectadas y daños superiores a los 3 mil millones de dólares.