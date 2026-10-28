Defiende Jesús Juárez mejoras en penal femenil de Tancanhuitz

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

El Centro de Reinserción Social Femenil de Tancanhuitz ha experimentado una transformación durante el último año, con acciones de mejora en sus instalaciones, la atención a las mujeres privadas de la libertad y los procesos de reinserción social, aseguró el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPC), Jesús Juárez Hernández.

El funcionario estatal agregó que se avanza con mejores condiciones, atención y respeto a los derechos humanos.

Como parte de este proceso, señaló en un comunicado, el centro fue sometido a una auditoría de la Asociación de Correccionales de América (ACA), en la que obtuvo una calificación de 100 sobre 100 en una evaluación que incluyó recorridos por las instalaciones, revisión de expedientes, verificación de procedimientos y análisis de las prácticas de operación, lo que permitió avanzar a la etapa final del proceso de acreditación internacional.

"En materia de atención integral, se fortalecen las acciones relacionadas con la salud física y mental, la higiene personal, la alimentación, la seguridad con perspectiva de género y el acompañamiento psicosocial, además de que se atienen las necesidades de las mujeres, desde su situación jurídica y estado de salud hasta las condiciones de embarazo, maternidad, discapacidad y protección especial, con el propósito de favorecer una atención diferenciada y condiciones adecuadas", indicó.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En materia de reinserción social, actualmente, 50 mujeres participan en la elaboración de artesanías y manualidades, 31 se involucran en actividades educativas y 33 cuentan con empleo dentro de la industria penitenciaria.

Además, señaló que como parte de los trabajos de remodelación, se dio continuidad a la reestructuración de las instalaciones con el mantenimiento de la planta de tratamiento de aguas residuales, la remodelación de habitaciones de visita conyugal, nuevos espacios de lavandería y panadería, se equipó el consultorio dental del área médica, rehabilitación del dormitorio tres y del área destinada a menores, incluido el Centro de Atención Temporal Infantil (CATI), además del equipamiento de la cocina y la puesta en operación de una nueva planta de emergencia eléctrica.