Reporta el AIPA crecimiento de 27.3% en tráfico de pasajeros

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Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMA) reportó sus resultados operativos y financieros correspondientes al tercer trimestre de 2026, donde la utilidad neta consolidada del grupo aeroportuario fue de mil 555 millones de pesos, representando un incremento de 3% en comparación con el mismo trimestre del año anterior.

El tráfico de pasajeros se incrementó 1.3% comparado con el mismo periodo del año anterior, totalizando 7.7 millones de pasajeros. La mezcla de pasajeros en el trimestre fue de 85.8% nacionales y 14.2% internacionales. El tráfico de pasajeros nacionales aumentó 0.6% con respecto al año anterior, mientras que el tráfico de pasajeros internacionales aumentó 6%.

Los aeropuertos con el mayor crecimiento en tráfico fueron San Luis Potosí, un 27.3%, en las rutas a Ciudad de México (AIFA), Monterrey, Puerto Vallarta, Guadalajara y Chicago. Durango creció un 32.3%, en las rutas hacia Monterrey y Guadalajara; y Chihuahua un 4.5%, para las rutas de Ciudad de México, Guadalajara y Torreón.

La suma de ingresos aeronáuticos y no aeronáuticos creció 8.3% comparado con el tercer trimestre de 2025. Mientras que las inversiones de capital y obras de mantenimiento mayor incluidas en los Programas Maestros de Desarrollo comprometidos, así como las inversiones de capital estratégicas durante el trimestre, fueron de mil 38 millones de pesos.

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En tanto, los aeropuertos con el mayor decremento en volumen de pasajeros, con relación al tercer trimestre de 2025, fueron: Monterrey, -2.1%, para las rutas de Toluca, Puerto Vallarta y Ciudad Juárez. Y Ciudad Juárez, -5.1%, en las rutas a Monterrey y Mazatlán.

Las operaciones de carga de OMA crecieron 42.4% en términos de ingresos contra el tercer trimestre de 2025, derivado principalmente de nuevos clientes en Monterrey, así como por el manejo de operaciones adicionales de carga de alto valor y mayor tiempo de estadía de mercancía en nuestros almacenes.

Los ingresos aeronáuticos se incrementaron 6.7%, derivado del aumento de ingresos por TUA nacional de 7.4%. Los ingresos por TUA internacional incrementaron 4% debido a un incremento de pasajeros de 6% en tráfico internacional durante el trimestre, parcialmente compensado por la apreciación del peso frente al dólar estadounidense, mientras que los ingresos no aeronáuticos crecieron 13.3%.

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Las actividades comerciales aumentaron 11%, mientras que el ingreso comercial por pasajero fue de 66.1 pesos, un aumento de 9.6%. Los giros que más crecieron fueron: Salones VIP un 28%, derivado de una mayor penetración, así como la apertura de un nuevo salón VIP en el aeropuerto de Torreón. Restaurantes un 13.5%, derivado de un incremento de pasajeros, además de apertura de nuevas unidades en los aeropuertos de Durango y Torreón. Estacionamientos un 6.7%, derivado del incremento en tarifas promedio en los aeropuertos de Monterrey, Chihuahua y Ciudad Juárez. Y Tiendas un 18.5%, debido a la apertura de nuevas unidades implementadas en los aeropuertos de Monterrey, Culiacán y Zihuatanejo.