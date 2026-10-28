Homicidios dolosos mujeres en septiembre, según SESNSP
Hasta el mes pasado, mil 100 mujeres han sido asesinadas en 2026, con mayor incidencia en seis estados
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
Tres mujeres fueron asesinadas diariamente en el país durante septiembre pasado que registró 94 víctimas de homicidio doloso, según el último reporte sobre violencia contra las mujeres del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Hasta el mes pasado, sumaban un total de mil 100 mujeres asesinadas en 2026, lo que representa un promedio de cuatro víctimas diarias, la mayoría en los estados de Guanajuato, Baja California, Chihuahua, Guerrero, Michoacán y el Estado de México, en tasa por cada 100 mil habitantes.
Según el informe, la mayoría de las mujeres asesinadas tenían entre 18 y 29 años de edad.
Guanajuato encabeza la lista con 12.5 víctimas mujeres de homicidio doloso por cada 100 mil habitantes, seguido de Baja California, 8.0; Chihuahua, 7.0; Guerrero, 7.0; Michoacán, 6.6; Estado de México, 5.6.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Cabe destacar que mientras los homicidios dolosos contra mujeres, distintos al feminicidio, registran una tendencia a la baja marcada, los homicidios culposos contra mujeres registran niveles altos.
De acuerdo con el reporte mensual, durante septiembre se contabilizaron 231 víctimas mujeres de homicidio culposo, un promedio de siete al día.
no te pierdas estas noticias
Homicidios dolosos mujeres en septiembre, según SESNSP
El Universal
Hasta el mes pasado, mil 100 mujeres han sido asesinadas en 2026, con mayor incidencia en seis estados
PAN propone revertir superpoderes en presidencia del INE
El Universal
El PAN destaca que la autonomía del INE requiere distribución de atribuciones y controles colegiados para evitar arbitrariedades.
"La mexicanización debería llegar a todo el mundo", revira Sheinbaum a Le Pen
El Universal
La presidenta de México dijo que hacen falta hoy valores como la honestidad, el amor y la fraternidad