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Ataques rusos en refugio matan a 24

Por AP

Noviembre 03, 2026 03:00 a.m.
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Ataques rusos en refugio matan a 24
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      Kiev, Ucrania.- Rusia bombardeó el lunes un centro de distribución de ayuda y un refugio vecino en el sur de Ucrania, matando a 24 personas, informó el servicio ucraniano de emergencias.

      El presidente Volodimir Zelenski dijo en una publicación en X que 10 bombas guiadas impactaron una zona que incluía un edificio escolar utilizado para distribuir ayuda humanitaria y un refugio cercano.

      Los ataques en la aldea de Komyshuvakha, en la región sureña de Zaporiyia, ocurrieron mientras expiraba el lunes un alto el fuego limitado en la región sureña ucraniana de Jersón. El acuerdo limitado había permitido misiones de ayuda humanitaria y evacuación de civiles.

      "Hubo un momento en que los siguientes pasos podrían haber mostrado que era posible avanzar hacia la paz", indicó el presidente Zelenski. "Con estas muertes, Rusia está enviando una señal totalmente opuesta: Rusia cuenta con más muertes".

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      Al caer la noche en Komyshuvakha, los equipos de emergencia utilizaron linternas para buscar entre los escombros de edificios derrumbados, según fotos y videos publicados en internet por funcionarios locales. Unas 20 personas son consideradas desaparecidas y el número de muertos podría aumentar, según funcionarios.

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