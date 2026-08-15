Aumentan a 294 los fallecidos por terremoto en Colombia

BOGOTÁ (AP) — Cinco días después del devastador terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al oeste de Colombia, la cifra oficial de fallecidos ascendió el sábado a 294, mientras la esperanza de dar con sobrevivientes bajo los escombros continúa a pesar del tiempo transcurrido.

El último balance emitido por la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres (UNGRD) reporta que 320 personas continúan desaparecidas.

El devastador sismo con epicentro en San José del Palmar, en el departamento del Chocó, deja hasta el momento 3.935 heridos y más de 115.000 afectados, según la Unidad. El potente movimiento provocó la destrucción de 14.000 viviendas y causó daños en otras 81.506.

El Instituto de Medicina Legal señaló el sábado en un comunicado que se ha logrado identificar a 270 víctimas de las cuales 20 son menores de edad. Los cuerpos de 254 fallecidos ya han sido entregados a sus familiares, agregó.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En Cali, capital del departamento del Valle del Cauca, uno de los 15 afectados por el sismo, continúa la búsqueda de los más de 70 desaparecidos en esa localidad, sin que la esperanza se extinga.

“Los milagros existen” y pese a que han pasado más de 120 horas desde que ocurrió el sismo, “estamos trabajando donde sabemos que aún hay víctimas, estamos trabajando con la esperanza de recuperar personas con vida”, declaró el alcalde de Cali, Alejandro Eder, desde el puesto de mando unificado.

En el norte de Quibdó, que pertenece al departamento del Chocó, habitantes como Marisol Córdova, exigían ayuda mientras avanzaba la remoción de escombros. "Pedimos que nos reubiquen, no tenemos casas donde vivir”, aseveró al canal de Noticias Caracol.

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, afronta uno de los más grandes desafíos al inicio de su gobierno y ha declarado desastre nacional y la emergencia económica.

La medida da luz verde a la recaudación de impuestos temporales que se destinarán a la construcción de hospitales, centros educativos, inmuebles, vías y aeropuertos, han dicho las autoridades, tras uno de los peores desastres naturales en Colombia en la última década.

El vicepresidente del país, José Manuel Restrepo, recorría el sábado las comunidades rurales afectadas en el departamento de Risaralda, donde ratificó el acompañamiento para atender la crisis humanitaria y trabajar en su reconstrucción, dijo en un video difundido en X.

Ayuda internacional aumenta para Colombia

Equipos de rescatistas internacionales de países como Estados Unidos, Israel y Ecuador se han ido sumando a las brigadas colombianas para apoyar la búsqueda y rescate de personas, así como a la evaluación de estructuras afectadas.

El director de la UNGRD, David Tamayo, aseveró que la emergencia “no ha superado todavía la capacidad de respuesta del país” y que los equipos extranjeros que han sido aceptados están acreditados por Naciones Unidas, son autónomos “y pueden ofrecer soluciones”.

También han arribado seis vuelos con ayuda humanitaria desde México, informó la UNGRD, mientras que Paraguay envió 50 toneladas de medicamentos, insumos y otros productos.

De La Espriella dijo el sábado en la red social X que mantuvo un diálogo con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, a quien agradeció la ayuda y el equipo enviado a su país. Más tarde, dio a conocer que también se comunicó con el presidente estadounidense, Donald Trump, quien le expresó sus condolencias por las víctimas. Añadió que le solicitó alivios comerciales como la suspensión temporal de aranceles, pero no precisó cuál fue la respuesta de Trump.

Durante la jornada, el ejército israelí señaló que ingenieros de su delegación “guían la retirada de escombros” en el Hospital Universitario de Cali para permitir el rescate de personas atrapadas y rehabilitar el área dañada, además de asesorar en la implementación de un sistema de gestión de datos que facilite la toma de decisiones.

La víspera, Estados Unidos anunció un aporte adicional para Colombia de 11 millones de dólares en ayuda humanitaria incrementando la contribución de la administración de Donald Trump a 26,5 millones de dólares. Esta incluye asistencia alimentaria, sanitaria, de protección y refugió, señaló el Departamento de Estado.