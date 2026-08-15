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Fuga de gas en astillero mata a 8

La tragedia se registró en el sureste de Bangladesh

Por AP

Agosto 15, 2026 03:00 a.m.
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Fuga de gas en astillero mata a 8
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      Daca, Bangladesh.- Una presunta fuga de gas en un astillero de barcos en el sureste de Bangladesh mató al menos a ocho personas el viernes durante el desmantelamiento de un buque dado de baja, informó la policía.

      Varias otras personas resultaron heridas en el Ferdous Steel Ship Breaking Yard en la zona de Sitakunda, indicó el inspector de policía Mohammed Alamgir. El balance inicial de muertos fue de seis, precisó, pero otras dos personas fallecieron después de ser trasladadas desde el lugar.

      La empresa no respondió a una solicitud de comentarios.

      Mahbubul Hasan, funcionario gubernamental de inspección de fábricas, señaló que los trabajadores murieron debido a emisiones de gas tóxico procedentes del barco, según la agencia oficial de noticias Bangladesh Sangbad Sangstha.

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      "Se está investigando la causa de la emisión de gas y si existían medidas de seguridad adecuadas para los trabajadores en el astillero", declaró Hasan.

      La industria de desguace de barcos de Bangladesh es un gigante global de varios miles de millones de dólares, concentrado a lo largo de una franja de 20 kilómetros de la costa de Sitakunda, en Chattogram. 

      Al representar aproximadamente el 36% del desguace mundial de buques, la región alberga unos 150 astilleros registrados, genera una facturación anual de 2.460 millones de dólares y suministra más de la mitad del acero chatarra del país. La industria emplea a decenas de miles de trabajadores.

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