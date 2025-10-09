logo pulso
Aumentan a 4 muertos tras colapsar edificio

AP

Octubre 09, 2025
Madrid, Esp.- Los equipos de emergencia recuperaron el miércoles los cadáveres de dos trabajadores de la construcción que estaban desaparecidos entre los escombros de un edificio que se vino abajo en la víspera en el centro de Madrid, la capital de España. Con estos, el número de fallecidos se elevó a cuatro.

El piso superior de un edificio de seis plantas que estaba siendo renovado se derrumbó el martes y aplastó los pisos inferiores.

Los equipos de emergencia trabajaron durante la noche entre los escombros con perros rastreadores de la policía y drones, y encontraron los cuerpos a primera hora del miércoles.

Una de las cuatro víctimas mortales era una mujer. Otros tres trabajadores resultaron heridos, uno de ellos con una fractura en la pierna.

La fachada del inmueble quedó en pie y, al parecer, evitó que la mayoría de los escombros llegaran a la calle.

La policía investiga el incidente como un accidente laboral. En España es habitual que realice una reforma integral del interior de un edificio antiguo manteniendo la fachada en su forma original.

