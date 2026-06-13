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Autorizan peleas de UFC en Casa Blanca

Por AP

Junio 13, 2026 03:00 a.m.
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Autorizan peleas de UFC en Casa Blanca
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      Washington.- Un juez federal negó el viernes a impedir que la Casa Blanca organice este fin de semana un espectáculo de la UFC en un anillo elaborado ya construido en el Jardín Sur para celebrar el 250mo aniversario de la Independencia de la nación, justo en el 80mo cumpleaños del presidente Donald Trump.

      El fallo del juez de distrito Amit Mehta permite que los organizadores utilicen el césped de la Casa Blanca como sede del evento de artes marciales mixtas de la UFC previsto para el domingo.

      Mehta concluyó que es probable que los demandantes no tengan legitimación legal para impugnar el evento y que no han logrado demostrar que sufrirían un daño irreparable si el evento se realiza según lo previsto. "En el contexto de una solicitud de emergencia —y sumado al hecho de que la fecha de la pelea de la UFC se conoció desde hace mucho— es justo decir que los demandantes demoraron irrazonablemente en presentar la demanda, lo que socava sus alegaciones de daño irreparable", escribió Mehta.

      Abogados de la organización sin fines de lucro Public Integrity Project presentaron la demanda para impugnar el evento "UFC Freedom 250" de Trump en nombre de un activista y un veterano de la guerra de Vietnam.

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