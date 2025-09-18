Avanzan tropas israelíes sobre Ciudad de Gaza

JERUSALÉN.- Las tropas y tanques israelíes se adentraron más en Ciudad de Gaza el miércoles mientras más personas huían del área devastada. Los ataques cortaron los servicios de teléfono e internet, dificultando que los palestinos pudieran llamar a las ambulancias durante la nueva ofensiva militar.

Mientras tanto, el número de palestinos muertos en la guerra entre Israel y Hamás superó los 65.000, dijeron funcionarios de salud locales.

El ejército israelí dijo que unidades de artillería y la fuerza aérea habían atacado la ciudad más de 150 veces en los últimos días, antes de que las tropas terrestres avanzaran. Los ataques derribaron torres de gran altura en áreas con campamentos de tiendas densamente poblados. Israel afirma que Hamás utilizaba las torres para vigilar a las tropas.

Los reguladores dijeron que los servicios de teléfono e internet cortados dificultaban la capacidad de los palestinos para pedir ayuda, coordinar evacuaciones o compartir detalles de la ofensiva que comenzó el lunes y tiene como objetivo tomar el control total de la ciudad.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Los ataques nocturnos mataron al menos a 16 personas, incluidas mujeres y niños, informaron funcionarios de hospitales. El número de muertos en Gaza alcanzó los 65.062, según el Ministerio de Salud de Gaza, que forma parte del gobierno dirigido por Hamás. Además, 165.697 palestinos han resultado heridos desde el ataque del 7 de octubre de 2023 liderado por Hamás que desencadenó la guerra.

El ministerio no dice cuántos de los muertos eran civiles o milicianos. Sus cifras son vistas como una estimación confiable por Naciones Unidas y muchos expertos independientes.

El bombardeo israelí ha destruido vastas áreas de Gaza, desplazando a un 90% de la población y causado una crisis humanitaria catastrófica. Expertos han declarado que ya hay hambruna en Ciudad de Gaza.

Los palestinos salían de la ciudad, algunos en coche y otros a pie. Israel abrió otro corredor al sur de Ciudad de Gaza durante dos días a partir del miércoles para permitir la evacuación de más gente.

Niños y padres entre las últimas víctimas

Más de la mitad de palestinos muertos en ataques nocturnos israelíes fueron en la Ciudad de Gaza, afectados por la hambruna, incluyendo un niño y su madre.