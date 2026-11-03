Avioneta empezó a romperse en el aire

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West Palm Beach, Flo.- Partes de un jet ejecutivo al parecer se desprendieron antes de que la aeronave se estrellara en el sur de Florida y estallara en una bola de fuego, lo que mató a las nueve personas a bordo, dijo un investigador federal el lunes.

Un video grabado por transeúntes captó el aterrador momento el domingo por la tarde, en que la aeronave con destino a las Bahamas se precipitó antes de impactar contra el suelo y explotar en Greenacres, a unos 11 kilómetros (7 millas) al suroeste de West Palm Beach.

Tom Chapman, miembro de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés), dijo en una conferencia de prensa el lunes que la aeronave parecía empezar a romperse antes de impactar y que espera que se encuentren partes de la avioneta muy lejos.

"Sí tenemos algunos indicios de que la aeronave se estaba desintegrando antes del impacto", señaló Chapman. "Podríamos encontrar partes de la aeronave a cierta distancia del lugar real del impacto".

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El jet con destino a las Bahamas inició su trayecto en el Aeropuerto Internacional Austin-Bergstrom, en Texas.

Camila Corteleti dijo al New York Post y al New York Times que su hija, Nathalia Gadelha Filgueiras, de 20 años de edad, era una de las personas que piloteaban la nave.

La avioneta accidentada se dirigió hacia el este a 11,000 metros cuando el piloto comenzó a reportar problemas.

El piloto dijo que se estaba acumulando hielo en el jet y que la turbulencia lo sacudía hasta 213 metros (700 pies), según grabaciones del control de tráfico aéreo captadas por LiveATC.net. La lluvia azotó con fuerza la región el domingo.

"Tenemos hielo ligero y transparente que es manejable y turbulencia moderada", dijo el piloto a los controladores. La situación se deterioró rápidamente.

El piloto solicitó permiso para ascender otros unos 610 metros (2.000 pies) y luego declaró rápidamente una emergencia cuando el jet perdía altitud a un ritmo alarmante.

"Estamos en una condición de exceso de velocidad descendiendo 20.000 pies por minuto", comunicó el piloto por radio. Momentos después, el piloto dijo: "Vamos a estrellarnos contra el suelo".