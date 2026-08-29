SpaceX recupera nave Starship del Índico

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Cabo Cañaveral, Flo.- SpaceX llevó a cabo su mayor operación de rescate hasta la fecha tras recuperar en el océano Índico su Starship lanzada más recientemente.

La empresa de Elon Musk está ahora en proceso de enviar la nave de regreso a su base en Texas, y se prevé que el viaje tome varios meses. SpaceX compartió fotos del esfuerzo de recuperación cerca de la isla de Navidad a finales de esta semana.

El Starship, el cohete más grande y potente del mundo, despegó el 24 de julio desde Starbase, Texas. Fue el 13er vuelo de prueba de una nave Starship completamente equipada, pero, a diferencia de todos los demás, sobrevivió al vuelo rozando el espacio y permaneció a flote e intacta.

"Felicitaciones a todo el equipo de Recuperación de SpaceX por abrirse paso en condiciones difíciles para dar acceso a nuestros ingenieros a una gran cantidad de datos y seguir desarrollando Starship rápidamente", señaló la empresa en X.

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Starship es el medio con el que Musk pretende llevar personas y equipo a Marte, donde espera construir una ciudad. Sin embargo, primero está la Luna. La NASA cuenta con Starship, así como con el módulo de alunizaje Blue Moon de Jeff Bezos, para volver a poner astronautas en la superficie lunar en una fecha tan próxima como 2028.