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Ataques provocan 5 muertos en Gaza

Por AP

Agosto 29, 2026 03:00 a.m.
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Ataques provocan 5 muertos en Gaza
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      Franja de Gaza.- Ataques aéreos israelíes mataron a cinco personas en Gaza y a tres en Cisjordania el viernes, a pesar de un frágil alto el fuego negociado por Estados Unidos.

      Dos hermanos y un tercer pariente murieron el viernes en un ataque israelí contra la casa de la familia a las afueras de Jan Yunis, dijeron funcionarios del Hospital Nasser. El ejército israelí aseguró que no tenía conocimiento de una operación en la ciudad.

      Dos ataques israelíes separados mataron a una persona cada uno en Ciudad de Gaza el viernes, según funcionarios de salud del Hospital Shifa. El ejército israelí confirmó que atacó dos zonas separadas en la ciudad, sin dar más detalles.

      Por otra parte, el ejército israelí anunció que mató a tres palestinos en un ataque aéreo en la ciudad cisjordana de Yenín el viernes, describiendo a uno de los fallecidos como un operativo de Hamás y los otros dos como cómplices.

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      El ejército identificó a uno de los objetivos como Qais Bitawi, de quien se alegó que estaba "involucrado en impulsar una actividad terrorista significativa". 

      La violencia ha aumentado en Cisjordania, donde al menos 87 palestinos han muerto este año en ataques de colonos y soldados israelíes y tres israelíes han sido asesinados por palestinos.

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