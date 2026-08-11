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Apagón masivo en Illinois e Indiana tras fuertes tormentas y vientos

Fuertes tormentas con ráfagas de hasta 128 km/h causaron apagones en condados clave de Illinois e Indiana.

Por AP

Agosto 11, 2026 02:53 p.m.
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Apagón masivo en Illinois e Indiana tras fuertes tormentas y vientos
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      Fuertes tormentas dejaron sin electricidad a más de medio millón de personas en la zona de Chicago y el noroeste de Indiana el martes, mientras reinaban los cielos oscuros y las ráfagas de viento a través de las fronteras estatales.

      Sonaron sirenas de tornado en Illinois e Indiana, y todos los vuelos quedaron suspendidos temporalmente a última hora de la mañana en los dos principales aeropuertos de Chicago. Hubo numerosos reportes de ráfagas de viento de 128 kilómetros por hora (80 mph) o más y árboles derribados en estaciones meteorológicas personales.

      "¡Estas son tormentas peligrosas!", advirtió el Servicio Meteorológico Nacional.

      Fotos publicadas en redes sociales mostraron carreteras inundadas, árboles enredados en líneas eléctricas y casas con grandes agujeros en el techo.

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      Después de que la tormenta pasó por Homewood, un suburbio de Chicago, Javid Jenkins relató que estaba conduciendo para buscar gasolina para poner en marcha un generador y conservar los alimentos en el refrigerador de su casa.

      "Sin electricidad. Fue muy aterrador. Estábamos abajo en el sótano", dijo Jenkins, de 54 años. "Estamos acostumbrados a la nieve, estamos acostumbrados al frío. No estamos acostumbrados a esto".

      Más de 600.000 clientes se quedaron sin electricidad en Illinois e Indiana, según poweroutage.us. Especialmente afectados fueron los condados de Lake y Porter en Indiana, y el condado de Will en Illinois, al sur de Chicago. Más al este, en Ohio, más de 166.000 clientes se quedaron sin electricidad.

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