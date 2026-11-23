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PARMA, Ohio.- Tres personas murieron y una más resultó herida durante un baby shower en Ohio en lo que aparentemente se trató de una disputa doméstica, informaron las autoridades.

Agentes de la policía respondieron a un reporte de disparos la noche del sábado en el salón de fiestas Pandora´s Magical Events Venue, en Parma, a unos 16 kilómetros (10 millas) al sur de Cleveland, señaló la policía en un comunicado de prensa.

Las autoridades indicaron que una de las personas que disparó, un hombre de 29 años, fue detenido, pero no se le presentaron cargos de inmediato. Los detectives querían determinar si el hombre fue el agresor o si actuó en defensa propia, declaró el portavoz de la policía, Scott Traxler. Un segundo presunto tirador, un hombre de 19 años, fue una de las personas que murieron, añadió la policía.

Las autoridades identificaron a dos de las víctimas como Leasia England, de 17 años, y Jayson Townsend, de 45. Según la policía, Townsend era el padre de la mujer que se celebraba el baby shower; ella resultó ilesa.

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Las autoridades no han dado a conocer los nombres del presunto tirador de 19 años que murió, así como tampoco el de una mujer de 39 años que recibió un disparo en la pierna.