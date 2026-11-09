Afganistán trata de preservar ruinas arqueológicas de antigua fortaleza

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KABUL (AP) — Encaramada en lo alto del extremo sur de la ciudad vieja de Kabul, la imponente fortaleza de Bala Hissar ha resistido siglos de invasiones, levantamientos y conflictos que marcaron a Afganistán y dejaron la ciudadela en ruinas.

Ahora, un amplio proyecto de varios años de la Fundación Cultural Aga Khan (o Aga Khan Trust for Culture, AKTC), está conservando meticulosamente Bala Hissar. El objetivo es convertir el lugar en un parque arqueológico público, con jardines paisajísticos, restaurantes y un museo.

Pese a décadas de abandono y guerra, los tesoros arqueológicos que se han ido desenterrando dentro de los muros están revelando más de dos milenios de la turbulenta historia del país.

"Como un submarino saliendo del océano"

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Las excavaciones están sacando a la luz una asombrosa riqueza de hallazgos, desde evidencias de antiguos asentamientos humanos hasta los restos de un monasterio budista y los lujosos baños de un palacio mogol.

"Nunca pensamos que encontraríamos tanto", afirmó el arqueólogo Babak Rafiei-Alavi en uno de los sitios de excavación de Bala Hissar mientras trabajadores con paletas cribaban cuidadosamente la tierra. "Es como un submarino saliendo del océano".

Los trabajos en cinco zanjas han desenterrado monedas antiguas, fragmentos de estatuas budistas, cerámica islámica vidriada, lámparas de aceite, incontables piezas de alfarería y los restos de palacios, monasterios y viviendas.

"En algunas partes esperábamos encontrar algo. Pero no esto", comentó Rafiei-Alavi sobre el descubrimiento de vestigios de un palacio mogol, con murales, una estructura similar a un trono y una piscina en forma de estrella tallada en la roca en la cima de la colina.

La ubicación de Bala Hissar

La ubicación de Bala Hissar, que significa Fuerte Alto en dari, es clave para su importancia. Descendiendo en cascada por un prominente afloramiento de la cresta montañosa de Kuh-e-Sher Darwaza, la fortaleza ocupa una posición dominante sobre la ciudad vieja que le ayudó a proteger las rutas de acceso a Kabul.

Bala Hissar también fue un importante asentamiento religioso y un centro político de poder a lo largo de una ruta comercial que conectaba el subcontinente indio con Asia Central y otras localidades. Era "parte de un collar de perlas de asentamientos culturales y humanos", señaló el gerente de proyecto, Mustafa Nouri.

A lo largo de los siglos, el lugar ha servido como fortaleza, complejo palaciego, arsenal, centro administrativo, prisión y guarnición militar.

"Bala Hissar encarna cada etapa de la historia afgana hasta la presencia estadounidense y la etapa posterior a la presencia estadounidense", expresó Nouri.

Solo quedan rastros de sus palacios reales y monasterios budistas. Pero una característica perdurable ha sido el uso del sitio como ubicación defensiva estratégica, desde el siglo I a. C. hasta el imperio mogol, las guerras anglo-afganas, la invasión soviética, la guerra civil y la invasión estadounidense. Parte de las zonas bajas del sitio aún es utilizada por el ejército afgano.

"En la práctica, quien controlaba Bala Hissar controlaba Kabul y controlaba la región", explicó Nouri.

La fortaleza sufrió destrucción a lo largo de los siglos

Aunque Bala Hissar sufrió repetidas destrucciones y reconstrucciones a lo largo de los siglos, el golpe más duro llegó cuando las tropas británicas vengaron el asesinato en 1879 del enviado británico Sir Louis Cavagnari y su comitiva dentro de Bala Hissar, destruyendo gran parte del complejo.

Hoy, el extenso sitio todavía muestra las cicatrices de años de abandono y de los repetidos conflictos de Afganistán.

Partes de sus murallas defensivas se han derrumbado. La mole de un tanque soviético oxidado, uno de varios que aún permanecen dentro de los muros, se asienta en la ladera que conduce al punto más alto de la fortaleza. Al pie de la colina, los restos oxidados de equipo militar soviético yacen enredados en un montón herrumbroso. Cerca, armas de gran calibre abandonadas tras la retirada de Estados Unidos en 2021 están alineadas en filas ordenadas, ahora propiedad del ejército de Afganistán.

Parte del sitio dentro de los muros fue nivelada en 2008 por fuerzas norteamericanas, que "destruyeron muchas capas arqueológicas", indicó Rafiei-Alavi.

Planes para un parque arqueológico

La planificación del ambicioso proyecto de conservación del AKTC comenzó en 2017, y los trabajos se iniciaron al año siguiente. A los levantamientos y la documentación iniciales, incluidos el uso de radar de penetración terrestre y escaneos láser 3D, les siguió una estabilización de emergencia para evitar un mayor colapso de las fortificaciones históricas.

La Delegación Arqueológica Francesa en Afganistán participó inicialmente en las excavaciones, pero el trabajo se detuvo temporalmente cuando los talibanes tomaron el poder en 2021.

La delegación francesa no regresó. Pero el AKTC continuó operando y ha realizado su trabajo más extenso desde 2022, dijo Nouri.

Con roca de origen local, se están reconstruyendo partes de las murallas defensivas. De acuerdo con las normas internacionales de conservación y restauración, los nuevos segmentos son deliberadamente distinguibles, ligeramente retraídos o sobresalientes respecto de la construcción original, explicó Nouri.

Refuerzos metálicos mantienen unida ahora una de las torres exteriores, que se había abierto y corría peligro de desmoronarse.

El objetivo principal es convertir Bala Hissar en un parque arqueológico público.

La amplitud del sitio y la ambición del proyecto, que incluye un programa de formación para estudiantes de arqueología, constituyen un "compromiso a largo plazo... en términos de décadas, debido a que no se trata solo de trabajos de conservación, sino que además es bastante rico en arqueología", explicó Nouri.

Una de las zanjas arqueológicas ya tiene 11 metros (36 pies) de profundidad, y aún queda más por descubrir.

"En todas partes de Bala Hissar, cuando excavas encuentras algo, porque ha estado habitado durante más de 2.000 años", manifestó Rafiei-Alavi.

El gobierno talibán dice que está comprometido con preservar la historia

Las autoridades afganas afirman que están interesadas en preservar los artefactos culturales y los sitios históricos del país, a pesar de que el régimen talibán anterior (entre 1996 y 2001) destruyó muchos monumentos por considerarlos antiislámicos.

En 2001, los talibanes dinamitaron dos gigantescas estatuas de Buda del siglo VI talladas en un acantilado en Bamiyán, en el centro de Afganistán, y saquearon el Museo Nacional en Kabul, destrozando artefactos antiguos, especialmente estatuas consideradas no islámicas.

Pero ahora, el actual gobierno talibán asegura que quiere proteger los monumentos de la nación.

"Reconocemos la importancia de preservar los sitios antiguos del país", declaró el portavoz del Ministerio de Información y Cultura, Khubaib Ghufran. "Consideramos estos vestigios de civilizaciones pasadas como valiosas fuentes de comprensión y lecciones. Apreciamos plenamente su importancia".

El gobierno prioriza la restauración de monumentos vulnerables como Bala Hissar, "asegurando que podamos transmitir el legado de las civilizaciones pasadas y presentes a las futuras generaciones en un estado bien preservado", afirmó Ghufran.