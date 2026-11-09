López Beltrán responde y reta a Salinas Pliego

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Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y aspirante a una Diputación federal por Tabasco, respondió al "cuestionario" lanzado en redes sociales por el empresario Ricardo Salinas Pliego, a quien retó a hacer lo mismo y explicar varios temas.

Entre los cuestionamientos, López Beltrán lo conminó a explicar sus nexos con el exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, y su colaborador Luis Cárdenas Palomino; con Raúl Salinas de Gortari, hermano del expresidente Carlos Salinas, y hasta con Javier Negre, dueño de La Derecha Diario.

A través de un video de poco más de 34 minutos, publicado en sus plataformas digitales, López Beltrán acusó al dueño de Grupo Salinas de recurrir a interrogantes para formular señalamientos sin presentar pruebas que los respalden.

"De forma deshonesta y mañosa contestó al video anterior con un 'cuestionario', que es en realidad una acusación disfrazada. Él sabe que no tiene ninguna prueba para acusar directamente. Por lo mismo lo hace 'preguntando'", afirmó.

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López Beltrán reta a Salinas Pliego

En su respuesta, López Beltrán propuso un intercambio de preguntas con Salinas Pliego, al señalar que, por cada cuestionamiento que respondiera, esperaba que el empresario hiciera lo mismo. Además, rechazó que sus acusaciones sobre una presunta campaña en su contra carecieran de pruebas, como sostuvo el empresario.

"Él dice que sin ninguna prueba lo acuso de estar detrás de una campaña en contra mía. Pues las pruebas están ahí, basta con ver sus redes sociales, sus medios digitales, su canal de televisión para tener la prueba ante los ojos", aseguró.

El aspirante a Diputado federal cuestionó que el magnate negara su participación en los ataques que, según denunció, ha recibido a través de distintas plataformas y espacios informativos.

"Sea serio. ¿De verdad cree que alguien duda de eso? ¿De verdad cree que puede tirar la piedra y esconder la mano? Nuestro pueblo no es tonto y tonto es quien cree que el pueblo es tonto", agregó.

Posteriormente, abordó la primera pregunta del cuestionario, relacionada con el origen de los recursos que utilizó para financiar su viaje a Japón. Al respecto, sostuvo que sus ingresos provienen de actividades laborales legítimas y aprovechó para reprochar al empresario su situación fiscal.

"Esa es muy fácil de responder. Pues muy sencillo, con mi dinero. He trabajado siempre y genero ingresos legítimos todos los días. Estoy al día en mis obligaciones. A diferencia de usted, pago mis impuestos y por tratarme de una persona políticamente expuesta, todas mis actividades económicas son observadas y auditadas por distintas áreas de Gobierno, así como también por las instituciones bancarias", respondió.

La segunda interrogante estuvo relacionada con la falta de exigencias para investigar al exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y al Senador Inzunza. López Beltrán aseguró que la Fiscalía General de la República (FGR) ya realiza indagatorias sobre el caso y advirtió que los señalamientos de autoridades extranjeras no constituyen, por sí mismos, pruebas de un delito.

"No es necesario exigirlo. Es público que la Fiscalía General de la República (FGR) realiza desde hace muchos meses una investigación. Además, no porque un gobierno extranjero acuse sin pruebas significa automáticamente que se haya cometido un delito. En este país, en México existe la presunción de inocencia", sostuvo.