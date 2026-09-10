Bangladesh lucha contra sarampión

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Daca, Bangladesh.- La bebé Rojatun Jannat Ramisa, de ocho meses, se esfuerza por respirar en un hospital de la capital de Bangladesh al tiempo que sus padres lo acompañan impotentes. Es una de miles de niñas y niños enfermos por un brote de sarampión que se está extendiendo por todo el país y que ha matado a cientos de menores tras los retrocesos del programa de vacunación nacional.

La madre de Ramisa, Ranu Akhter, recorrió cientos de kilómetros luego que médicos del este de Bangladesh la derivaran a un hospital infantil especializado en Daca para buscar tratamiento para esta afección potencialmente mortal.

"Hace catorce días, cuando estábamos en el hospital del distrito, había otros niños recibiendo tratamiento junto a mi hija. Vi que esos niños también tenían erupciones rojas en el cuerpo, llagas en la boca y fiebre", contó Akhter en el hospital Dhaka Shishu.

Bangladesh trata de frenar la propagación del brote desde marzo, cuando más de 100 niños murieron en menos de un mes. Para el martes, el número de fallecidos por casos sospechosos de sarampión llegó a 999 en lo que va de año, según la Dirección General de Servicios de Salud del gobierno.

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Desde marzo, el país ha registrado más de 166,000 casos sospechosos de sarampión, incluidas 19,835 infecciones confirmadas por laboratorio, de acuerdo con el Ministerio de Salud.

El gobierno inició una campaña de vacunación de emergencia en marzo junto con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la agencia de la ONU para la infancia y la alianza de vacunas Gavi.