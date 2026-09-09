Motociclistas anuncian bloqueo de la carretera 57; tome precauciones

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Automovilistas que circulen por la carretera 57 deberán tomar precauciones ante una manifestación y bloqueo convocados para este jueves, a partir de las 14:00 horas.

La invitación está dirigida a clubes de motociclistas, repartidores y trabajadores de la Zona Industrial que utilizan motocicleta. Los participantes pretenden cerrar todos los carriles para exigir la reparación de los baches.

La movilización surge después de que un motociclista murió al caer en un bache de la lateral de esa carretera. También se solicitará apoyo para la familia de la víctima.

Se recomienda anticipar traslados, utilizar rutas alternas y mantenerse atento a la información de las autoridades viales.

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