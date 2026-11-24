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Un ataque en el oeste de Yemen mató el lunes a 11 personas e hirió a otras 19, dijeron los hutíes de Yemen. Más al sur, en la localidad de Lahj, otros siete ataques aéreos dejaron al menos 25 muertos o heridos, según el Ministerio de Salud, el cual es administrado por el grupo insurgente respaldado por Irán.

Anees al-Asbahi, portavoz del Ministerio de Salud, afirmó que el primer ataque de las fuerzas respaldadas por Arabia Saudita aparentemente estuvo dirigido contra instalaciones de telecomunicaciones y un edificio residencial en la provincia de Hodeida. Añadió que aún hay más víctimas entre los escombros.

Los siete ataques en Lahj tuvieron como objetivo vehículos y autobuses que transportaban a civiles, en su mayoría desplazados, hacia la provincia de Taiz, indicó el portavoz.

Los hutíes no presentaron evidencia para respaldar sus afirmaciones, y The Associated Press no pudo verificarlas de manera independiente. Las autoridades saudíes no comentaron de momento sobre las acusaciones.

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Ataques israelíes en Gaza dejan tres muertos

Tres personas murieron el lunes en respectivos ataques israelíes sobre la Franja de Gaza, incluido un empleado de la agencia de Naciones Unidas para los refugiados palestinos, según la dependencia y el Hospital Shifa.

Un empleado varón murió y otros tres trabajadores de UNRWA resultaron heridos cuando se produjo un ataque en una calle cerca del pozo de agua donde estaban trabajando en Jabaliya, detalló la agencia.

Adel Al-Helo fue alcanzado en la cabeza y murió de inmediato, relató Nizar Al-Helo, hermano de la víctima. "No hay alto el fuego, no hay tregua, nada de eso. Sólo hay muerte y destrucción en Gaza", subrayó.

Otras dos personas murieron en un ataque que alcanzó un vehículo al oeste de Ciudad de Gaza, según el Hospital Shifa, añadiendo que el episodio dejó varios heridos.

El ejército israelí afirmó, sin aportar pruebas, que su ataque estuvo dirigido contra Nukhba, la unidad de comandos de élite de Hamás.

EU impone sanciones

a casas financieras

vinculadas con Irán

El gobierno del presidente Donald Trump volvió a intensificar la presión sobre la golpeada economía de Irán al imponer sanciones sobre casi 30 casas de cambio con sede en Irán o vinculadas a Irán.

Las cerca de 20 empresas y ejecutivos señalados forman parte integral del sistema bancario de Irán, que intenta eludir sanciones previas de Estados Unidos contra bancos iraníes, informó el Departamento del Tesoro el lunes. La mayoría de las personas y entidades sancionadas se encuentran en Dubái y Hong Kong.

"El Tesoro seguirá desmantelando estas redes ilícitas hasta que hayamos enterrado la cabeza de la serpiente", indicó la agencia.