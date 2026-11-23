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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que durante la reunión que sostuvo con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, en Shenzhen, China, no se abordó el tema de los cárteles de la droga ni los señalamientos del mandatario estadounidense sobre que México está gobernado por organizaciones criminales.

Luego de que Trump realizara declaraciones públicas en las que reiteró que México es gobernado por los cárteles, la mandataria federal aclaró que ese asunto no formó parte de la conversación que ambos sostuvieron en el marco de la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2026.

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"En esta reunión no se trató ese tema, fue exclusivamente el tema del comercio", afirmó Sheinbaum durante su conferencia matutina.Explicó que, en llamadas telefónicas anteriores, Trump sí ha planteado esa postura, a lo que ella ha respondido que sus señalamientos son falsos y que su gobierno trabaja para garantizar la seguridad y la paz en el país."Ha habido llamadas telefónicas donde él ha sugerido esto, a lo cual hemos contestado que no, que no es así, que no es correcta su información y que se está trabajando para la seguridad y la paz en el país", señaló.La Presidenta consideró que posiblemente Trump hizo referencia a alguna de esas conversaciones anteriores y no al encuentro que tuvieron en China, donde, insistió, el tema central fue el intercambio comercial entre ambos países."Él seguramente se refirió a otra llamada, a otra reunión, pero en particular en esta reunión se trató sobre el tema de comercio", reiteró.Ante la pregunta de si el presidente estadounidense había mentido al referirse a los señalamientos sobre los cárteles, Sheinbaum descartó esa posibilidad y sostuvo que Trump probablemente hablaba de otro intercambio que habían tenido previamente."Ustedes saben cómo informa el presidente Trump", comentó, al insistir en que durante el encuentro en Shenzhen ambos mandatarios concentraron su conversación en asuntos comerciales.