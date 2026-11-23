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El Ejército de Estados Unidos planea invocar disposiciones de emergencia con el fin de evadir una orden judicial, la cual había suspendido los aviones de detonar varias toneladas de sustancias químicas para fabricar bombas en Iowa, diciendo que las continuas demoras harán que sea más peligroso a medida que el clima comience a enfriarse.

"Para proteger a su personal ya las comunidades circundantes, el Ejército necesita actuar con rapidez", manifestaron abogados del gobierno ante el Tribunal de Apelaciones del 8º Circuito en una presentación interpuesta el sábado en la noche. "La protección de la salud humana y del medio ambiente exige actuar ahora, no demorar".

El Ejército planea detonar las sustancias químicas el martes.

Grupos ambientalistas criticaron la medida, diciendo que se trata de una maniobra para eludir una orden judicial y evadir las exigencias públicas de seguridad y transparencia.

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El tribunal de apelaciones concedió el jueves una solicitud de ambientalistas para suspender un permiso, el cual despejaba el camino para llevar a cabo la detonación en Middletown, una pequeña comunidad a 257 kilómetros al sureste de Des Moines.