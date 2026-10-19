Incendio en base militar canadiense deja cuatro soldados muertos

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Cincuenta investigadores están examinando un incendio en una base militar canadiense que mató a cuatro soldados e hirió a otros 39, informó el primer ministro Mark Carney el lunes, mientras aumentan las preguntas sobre por qué el entrenamiento continuó pese a que los funcionarios sabían que ardían las llamas cerca.

Al hablar en el Parlamento en Ottawa, Carney indicó que el Servicio Nacional de Investigaciones de las Fuerzas Canadienses encabezaba la pesquisa, con apoyo de la Real Policía Montada de Canadá, sobre la tragedia del sábado en la base Wainwright en Alberta.

Los legisladores guardaron un minuto de silencio antes de que Carney se dirigiera a la Cámara de los Comunes. Los líderes de los partidos de oposición también rindieron homenaje.

"Había un incendio ardiendo en el área de entrenamiento. Impulsado por vientos feroces, el fuego saltó casi un kilómetro en menos de un minuto hasta donde estaban los soldados", declaró Carney.

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Señaló que los investigadores no habían determinado la causa del incendio en los pastizales.

"Obtendremos las respuestas sobre qué causó esta terrible tragedia, con la mayor celeridad y transparencia que sea necesaria", declaró Carney más tarde a los periodistas.

El incendio alcanzó a soldados del 3er Batallón, Infantería Ligera Canadiense Princess Patricia, y a reservistas del Ejército que realizaban entrenamiento con fuego real.

Diecinueve de los heridos estaban en estado crítico hasta el domingo. El líder conservador de la oposición, Pierre Poilievre, quien representa a Wainwright en el Parlamento y estaba visitando la localidad, relató que muchos sufrieron quemaduras graves que requerirán semanas o meses de cuidados intensivos. Advirtió que sus vidas quizá nunca vuelvan a ser las mismas.

El mayor general Wade Rutland indicó el domingo que los funcionarios militares supieron del incendio durante horas, pero creían que estaba contenido y decidir seguir adelante con el entrenamiento antes de que los vientos cambiaran repentinamente.

Unos 84 soldados de la Compañía Charlie se entrenaban en dos ubicaciones: una para lanzar granadas y otra para practicar ataques contra posiciones enemigas simuladas. El fuego se extendió hasta la segunda zona.

Carney señaló que los soldados se preparaban para una misión la próxima primavera para reforzar a las tropas canadienses que sirven con la OTAN en Letonia.

Rutland apuntó que los investigadores examinarían si los vientos empujaron las llamas hacia los soldados o si el fuego se propagó sin ser visto a través de la vegetación. También analizarán si es necesario cambiar los procedimientos de seguridad militar.

El ejército identificó a los fallecidos como el sargento Morgan Wong, de Edmonton; el soldado raso Shaun Farrell, de Prince Albert, Saskatchewan; el soldado raso Aidan Goulding, de North Vancouver, Columbia Británica; y el soldado raso Hayden Lykkemark, de Langley, Columbia Británica.

Carney recordó a Goulding como alguien que asumía de buen grado desafíos difíciles, y a Wong como alguien en quien su familia siempre podía confiar. Comentó que Farrell y Lykkemark eran mejores amigos y que Lykkemark había soñado con una carrera en las fuerzas del orden.

Poilievre rememoró haber conocido a Goulding durante las celebraciones del Día de Canadá en la base en julio, cuando un grupo de jóvenes soldados se le acercó para tomarse una fotografía. Tras la tragedia del sábado, alguien le envió la imagen e identificó a Goulding como uno de los fallecidos.

Poilievre sostuvo que había escuchado relatos de soldados que corrieron hacia las llamas para ayudar a sus compañeros, y describió sus acciones como actos extraordinarios de valentía.

Oficiales de enlace militar estaban asistiendo a las familias en hospitales de Edmonton, Calgary, Red Deer y Wainwright. Equipos de salud mental y capellanes también estaban apoyando a los soldados y a sus familias.

Carney ordenó que las banderas ondearan a media asta en todos los edificios federales del país el domingo en honor a los cuatro soldados fallecidos.

"Se estaban entrenando para defender a Canadá, para servir a Canadá. Ahora, Canadá les sirve a ellos", dijo Carney.