Apu regresa a "Los Simpson" tras casi una década

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Apu Nahasapeemapetilon, el dueño del Kwik-E-Mart en "Los Simpson", está de vuelta después de años de ausencia y de una polémica que puso bajo la lupa la manera en que la serie representaba a la comunidad de origen indio.

Su regreso no solo recupera a uno de los personajes más conocidos de Springfield, sino que también llega con cambios en su historia y una nueva voz, en un intento por dejar atrás las críticas que lo alejaron del centro de la trama.

Controversia y debate sobre estereotipos culturales

Para entender el regreso de Apu en "Los Simpson", hay que remontarse a 2017, cuando el personaje se convirtió en el centro de un debate sobre los estereotipos culturales en la televisión estadounidense.

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Las críticas apuntaban a la forma en que se representaba a las personas de origen indio, especialmente por el acento que el comediante Hank Azaria utilizaba para darle voz. La discusión tomó fuerza tras el estreno del documental "The Problem with Apu", que cuestionó el impacto de este tipo de representaciones en la percepción de la comunidad surasiática.

La controversia provocó que el personaje perdiera protagonismo y dejara de aparecer de manera habitual en la serie. Su última aparición antes de ese periodo fue en el episodio "Los Siervison", el primer capítulo de la temporada 29.

Episodio "The Revengening" y nuevo enfoque

La vuelta del dueño del Kwik-E-Mart ocurrió en "The Revengening", episodio de la temporada 38 que utiliza el humor y el suspenso para explicar qué pasó con el personaje durante su prolongada ausencia.

En la historia, Apu descubre que los habitantes de Springfield continuaron con sus vidas sin reparar en que ya no estaba. El olvido despierta su enojo y lo lleva a buscar venganza contra quienes, desde su perspectiva, lo dejaron atrás.

La trama también revela que el personaje sobrevivió a varios peligros y terminó en una isla donde se acumulaba la basura que la ciudad había olvidado. Allí, el doctor Nick, conocido por ser uno de los personajes más charlatanes de la serie, consigue curarlo.

Después de lo ocurrido, Apu decide regresar a Springfield para enfrentarse a quienes dejaron de tenerlo presente. Ante su regreso, Marge y los demás personajes le expresan su arrepentimiento.

Uno de los cambios más relevantes de esta nueva etapa es la llegada de Sunil Malhotra, actor estadounidense de ascendencia india que asumirá la voz de Apu.

El actor aceptó participar después de que la producción se comprometiera a abordar al personaje de una manera más respetuosa, en respuesta a los cuestionamientos que surgieron años atrás.

Sin embargo, no llegará solo, pues Manjula, su esposa dentro de la serie, también regresará a las pantallas con una nueva voz, interpretada por la actriz Janina Gavankar.

Sunil Malhotra es un actor de doblaje y televisión estadounidense de ascendencia india. Nació el 20 de octubre de 1975 en Skokie, Illinois, Estados Unidos, y estudió en la Universidad de Indiana, donde obtuvo una licenciatura en teatro.

A lo largo de su carrera, ha participado en producciones de animación y videojuegos, en las que ha interpretado desde guerreros y soldados hasta personajes con personalidades complejas. Su experiencia en el doblaje lo ha llevado a formar parte de algunas de las franquicias más conocidas de la industria.

Entre sus trabajos destaca Varun Batra, conocido como Harbor, el agente de origen indio de "Valorant", cuyas habilidades están relacionadas con el control del agua.

También ha interpretado a Kung Lao en "Mortal Kombat 1" y "Mortal Kombat 11", personaje asociado con las artes marciales y las tradiciones shaolin. En "Halo: Reach", prestó su voz al suboficial Jun-A266, conocido como Noble Tres, un francotirador perteneciente al equipo Noble.

A estos proyectos se suma su participación en "League of Legends", donde interpretó a Akshan, el centinela caracterizado por su carisma y sus habilidades de combate.

Su trayectoria no se limita a los videojuegos. Malhotra también ha tenido participaciones televisivas en producciones como "Grey's Anatomy" y "Dr. House".