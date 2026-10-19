El "Gullit" Peña busca una candidatura de Morena en León

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Tras convertirse en una de las grandes figuras del ascenso de León en 2012 y ser pieza fundamental del histórico bicampeonato de La Fiera, Carlos "Gullit" Peña ha vuelto a colocarse en el centro de la conversación pública, aunque esta vez lejos de las canchas.

El exseleccionado mexicano ha manifestado su intención de incursionar en la política y buscar un papel activo en la vida pública de su ciudad.

El mediocampista, mundialista con México en Brasil 2014 bajo la dirección de Miguel Herrera, se registró en un proceso interno de Morena, con el objetivo de aspirar a la candidatura por la presidencia municipal de León de cara a las elecciones de junio de 2027.

Peña, quien puso fin a su trayectoria profesional en 2024 y cuya carrera estuvo marcada por altibajos dentro y fuera del terreno de juego, busca ahora abrir un nuevo capítulo en su vida, esta vez desde el ámbito político y social.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La eventual incorporación del exfutbolista deberá ser revisada por el Consejo Estatal de Morena, organismo que determinará si cumple con los requisitos para competir por el cargo y representar al partido en la contienda electoral.

Luego de varios años de carrera en las canchas y de cumplir el sueño de jugar en Europa, Carlos "Gullit" Peña también ha sido protagonista de diversos episodios polémicos fuera del terreno de juego.

Gran parte de ellos estuvieron relacionados con problemas de alcoholismo, situaciones que generaron una amplia repercusión y se viralizaron en redes sociales, afectando tanto su imagen pública como el desarrollo de su trayectoria profesional.