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El principal inversionista de LIV Golf, BC Partners Credit, está descartando los planes para una nueva versión denominada "LIV 2.0" debido a la falta de apoyo suficiente de los jugadores, informó el miércoles el diario Financial Times.

BC Partners Credit se había comprometido a aportar hasta 300 millones de dólares para esta iniciativa, que contemplaba al menos 10 torneos, un énfasis en equipos y participación accionaria para los jugadores.

BC Partners Credit descarta LIV Golf 2.0 por falta de apoyo

El director general de LIV, Scott O´Neil, calificó la participación accionaria como "una segunda oportunidad", pero esta dependía de que suficientes jugadores se inscribieran en LIV 2.0. Solo cuatro jugadores, entre ellos Brendan Steele y Cameron Tringale, manifestaron públicamente su apoyo.

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Se estimaba que LIV contaba con hasta 30 jugadores dispuestos a continuar, pero carecía de estrellas con poder de convocatoria.

Ted Goldthorpe, socio y jefe de BC Partners Credit, afirmó en una conferencia de Sportico en septiembre que gran parte del gasto inicial creó la infraestructura actual y que creían poder gestionar el proyecto de forma sostenible porque los jugadores estaban presentes.

Jon Rahm rescinde contrato y LIV Golf enfrenta liquidación

El español Jon Rahm rescindió su contrato mediante un acuerdo que debía aprobarse en una audiencia el jueves en el Tribunal de Quiebras de Estados Unidos en Nueva Jersey. Según Financial Times, esa audiencia ahora se orientaría hacia la solicitud de LIV de liquidar sus activos.

Funcionarios de LIV Golf no respondieron de inmediato a solicitudes de comentarios.

LIV Golf New Jersey presentó una solicitud para cambiar su domicilio judicial de Nueva York a Claymont, Delaware.

El Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudí, que financió LIV Golf desde su lanzamiento en 2022, atrajo a jugadores destacados con bonos millonarios. Sin embargo, tras la guerra en Irán, anunció que dejaría de financiar la liga después de la temporada 2026.

La Gira Asiática renovó su alianza con la PGA y el circuito europeo, mientras LIV Golf enfrenta la bancarrota declarada el 8 de septiembre.

DP World Tour sanciona a jugadores que firmen con LIV Golf 2.0

El circuito europeo lanzó un ultimátum: ningún jugador que firme con LIV 2.0 podrá solicitar membresía en el DP World Tour, lo que implica la inhabilitación para la Ryder Cup.

Guy Kinnings, director general del circuito europeo, señaló que deben protegerse de una entidad que gastó más de 7.000 millones de dólares con el objetivo declarado de "destruir el DP World Tour".

Golfistas como Rahm, Sergio García, Louis Oosthuizen y Tyrrell Hatton ya anunciaron que no seguirán con LIV. La liga también perdió a jóvenes talentos como David Puig y Tom McKibbin.

El año comenzó con la rescisión del convenio de Brooks Koepka y la creación de vías para que jugadores regresen a la PGA con sanciones financieras.

Patrick Reed no renovó su acuerdo y podrá volver a la PGA el próximo año gracias a su rendimiento en Europa.

Rahm manifestó estar dispuesto a pagar el mismo precio que Koepka, aunque se considera poco probable que se le ofrezca el mismo acuerdo.

LIV 2.0 proponía una mayor participación accionaria para los jugadores y premios que superaban la mitad de las bolsas iniciales de 20 millones de dólares. El último evento de LIV fue en agosto en Indianápolis, ganado por Michael La Sasso.

La semana pasada, La Sasso no logró superar la segunda etapa de la Q-school del circuito europeo.