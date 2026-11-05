Es potosina, la familia de Gina Hinojosa

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Gina Hinojosa, la primera latina en ganar la gubernatura en el estado de Texas, es hija de la abogada potosina Crisanta Guerra Lozano y este súper martes derrotó al candidato republicano Greg Abott.

A su vez, Crisanta Lozano es hija del empresario de Tamazunchale Luciano Guerra, quien trabajó cultivos de plantas tropicales y palmeras, acción que en sus años le valió el reconocimiento del gobierno de Estados Unidos.

Gina Hinojosa comparte suerte con otras dos ganadoras de gubernaturas de origen latino y comparte suerte con la también ganadora de la gubernatura por Nuevo México, cuyos familiares también son de origen mexicano y la gobernadora electa de Georgia, la primera de origen afroamericano.

En la elección que le dio la vuelta completa al Partido Republicano por el fenómeno Donald Trump, y justo cuando tres mujeres con familias de origen no estadounidense ganan las gubernaturas, Gina Hinojosa, hija de la abogada potosina Crisanta Guerra Lozano, derrotó al republicano Greg Abbott y se convirtió en la primera latina en ganar la gubernatura de Texas.

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Gina puso fin a más de tres décadas de gobiernos republicanos en el estado, donde ningún demócrata ocupaba el cargo

desde 1994.

Los familiares precisan que el presidente de Estados Unidos de origen republicano Donald Trump llamó "RINO" (Republican in Name Only- Republicano Solo de Nombre-) a Greg Abbott tras su sorpresiva derrota frente a la demócrata Gina Hinojosa.

Los familiares de Gina describen que el "Supermartes" fue negro para los republicanos.

Según los datos biográficos compartidos por sus propios familiares en las redes sociales, la gobernadora electa de Texas nació el 8 de diciembre de 1973 en McAllen y creció en el Valle del Río Grande, región fronteriza

con México.

Precisan que su madre, Crisanta Guerra Lozano, nació en San Luis Potosí el 16 de mayo de 1954. Posteriormente emigró a los Estados Unidos, donde se naturalizó estadounidense, se graduó en leyes en la Universidad George Washington y consolidó su carrera legal en el sur de Texas como parte del despacho Roerig, Oliveira & Fisher, L.L.P.

Dentro de sus antecedentes, se establece que el papá de Gina es el abogado Gilberto Hinojosa, quien junto con Crisanta Guerra Lozano se desempeñaron, con gran éxito, como profesionales del derecho en Texas y al trabajo en favor de los derechos civiles.

Ambos cobraron mayor relevancia pública debido a la trayectoria de su hija, la también abogada, legisladora y ahora virtual gobernador del estado de la Estrella Solitaria.

LOS ANTECEDENTES DE GINA

La gobernadora electa estudió en la Universidad de Texas en Austin, donde obtuvo una licenciatura en Gobierno. Posteriormente continuó su preparación en la Universidad George Washington, institución en la que consiguió su título de Derecho en 1999. Antes de incorporarse a la política, al igual que sus padre y madre, trabajó como abogada especializada en derechos civiles y laborales, representando a trabajadores y personas que buscaban defender sus derechos.

El recuento biográfico establece que se le reconoce por su participación en el servicio público y que inició en el Consejo Escolar de Austin, espacio en el que llegó a ocupar la presidencia. En 2016 ganó la elección para representar al Distrito 49 en la Cámara de Representantes de Texas, cargo que asumió en enero de 2017.

En la administración pública, citan como parte de sus datos de desarrollo profesional, su trayectoria legislativa, en la que participó en iniciativas relacionadas con la educación pública, los derechos laborales y el acceso a servicios de salud.

Ahora pasó a la historia por ganar la elección de Texas y mandar a su casa a Greg Abbott, el candidato republicano a la reelección de la gubernatura texana.

Gina Hinojosa asumirá la gubernatura de Texas en enero de 2027, de manera que establece un nuevo hito en la historia del estado al colocar en la

gubernatura a una persona de origen mexicano.