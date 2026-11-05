Cierre de Kamet Steel tras ataque ruso paraliza industria en Kamianske

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KAMIANSKE, Ucrania (AP) — Los hornos están fríos, las instalaciones de la fábrica desiertas, y despojos de metal retorcido se extienden por las instalaciones de Kamet Steel, un vasto complejo industrial que fue un motor de la economía ucraniana y que cerró tras un ataque ruso.

En todo el país, el grano —un producto clave de exportación— se acumula en campos y silos, mientras los agricultores intentan encontrar rutas seguras, lejos de los ataques aéreos, y aguardan a que los precios suban.

Impacto en la comunidad

La intensificada campaña aérea de Rusia asfixia poco a poco la economía de Ucrania, enfocándose en plantas industriales y energéticas, al igual que en las redes logísticas, los ferrocarriles y las rutas de exportación que la mantienen a flote. Los ataques casi a diario con misiles balísticos y drones a reacción afectan la producción y elevan los costos de transporte.

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A consecuencia de ello, el gobierno ucraniano se encuentra ante una creciente falta de liquidez a medida que la guerra aérea ahoga sus ingresos procedentes del acero, la agricultura y otras fuentes clave. Los daños repercuten en varios sectores interconectados, justo cuando Kiev se enfrenta a la incertidumbre sobre el apoyo futuro de Estados Unidos.

La semana pasada, el Banco Nacional de Ucrania pronosticó una contracción económica del 0,4 % para 2026 —con lo que revirtió su previsión anterior de un crecimiento del 1,8%— debido a los ataques y al aumento de los precios mundiales de la energía. Andriy Pyshnyy, su gobernador, dijo que la entidad también había elevado su previsión de inflación al 12,5%, frente al 10% estimado en julio.

Ucrania destina cerca del 40% de su producto interno bruto a la defensa, una cifra muy superior a lo que puede cubrir por sí sola, apunta Torbjörn Becker, director del Stockholm Institute of Transition Economics, un centro de investigación y análisis sobre el desarrollo económico y procesos de cambio en países de renta baja y media. Aumentar los impuestos sólo permitiría recaudar una fracción de lo necesario.

¿Cómo ocurrió el cierre de Kamet Steel?

Se paraliza la industria siderúrgica ucraniana, pilar de la economía

Los ataques con misiles han detenido la producción de acero en todo el grupo Metinvest, el gigante minero y metalúrgico del país.

Kamet Steel, situado en la ciudad industrial de Kamianske, representaba más de una cuarta parte de la producción de acero de Ucrania en 2025. El complejo empleaba a miles de personas en la fabricación de acero y arrabio destinados a la construcción nacional. También suministraba acero semielaborado a las instalaciones de Metinvest, en Bulgaria, para el mercado local y el resto de Europa.

Pero el 5 de septiembre, cinco misiles balísticos impactaron en la planta. Su cierre ha perjudicado la economía industrial de Ucrania, afectando a los sectores de la construcción, la minería, la ingeniería, la energía y la logística.

Ukrzaliznytsia, el operador ferroviario nacional, depende en gran medida de los ingresos derivados del transporte de acero y otras mercancías. Las empresas que dependen de esa planta podrían perder puestos de trabajo y enfrentar la quiebra, expuso Oleksandr Tretyakov, director general de Kamet Steel. Y las restricciones comerciales de la Unión Europea podrían obstaculizar la recuperación al limitar el mercado para las exportaciones de acero ucraniano, agregó.

"Esta es la peor situación desde la Segunda Guerra Mundial", expuso Tretyakov, y enfatizó que, en su momento, el acero representaba cerca del 6% del PIB de Ucrania.

"Así era", añadió. "Actualmente es de cero".

El grano está atrapado debido a cuellos de botella en las exportaciones

La agricultura genera hasta el 60% de los ingresos en divisas de Ucrania, lo que la convierte en un sector fundamental para la economía en tiempos de guerra.

Sin embargo, los ataques rusos contra el transporte marítimo en el mar Negro han reducido drásticamente el tráfico a través de los puertos de aguas profundas de Ucrania, justo cuando los agricultores necesitan liquidez para preparar la próxima temporada de siembra.

El comercio ucraniano en el mar Negro se ha desplomado a raíz de los ataques contra los puertos, los buques y las infraestructuras logísticas, según Lloyd´s List Intelligence, una empresa de datos y análisis avanzado. Sólo 21 barcos llegaron a los puertos de ese mar en agosto, un descenso de aproximadamente el 90% respecto al año anterior.

El aumento desorbitado de las primas de seguros y la amenaza constante de ataques rusos disuaden a los propietarios de barcos de carga. Decenas de marineros han perdido la vida en ataques este año.

"Todo nuestro desarrollo y todas las innovaciones que habíamos logrado quedarán anulados por esta situación, y tendremos que empezar de cero posteriormente", lamentó Volodymyr Scavinskyi, director comercial de Nibulon, una de las principales empresas de exportación agrícola de Ucrania.

El tráfico marítimo desde puertos ucranianos de menor capacidad —situados en el río Danubio— hacia el mar Negro ha experimentado un fuerte incremento, incluso pese a la amenaza de bombardeos rusos. No obstante, esta es una opción costosa. El canal de Sulina, en el delta del Danubio, no es lo suficientemente profundo para las embarcaciones de mayor tamaño, y decenas de barcos suelen esperar días para entrar o salir del río.

Los niveles de agua del Danubio, que han alcanzado mínimos históricos debido a la sequía, también limitan la ruta. Las embarcaciones que antes transportaban 1.500 toneladas ahora sólo cargan entre 800 y 900, refirió Scavinskyi. Se necesitan casi el doble de barcazas para trasladar el mismo volumen, lo que eleva los costos. Transportar cada tonelada de maíz desde el centro de Ucrania hasta España costaba hasta 50 dólares previamente este año. Ahora puede alcanzar los 150 dólares, explicó.

"Sigue siendo arriesgado y uno no tiene ninguna garantía de que su viaje vaya a ser exitoso", agregó Scavinskyi.

Los agricultores están atrapados entre cubrir gastos o incurrir en pérdidas

Para Olena Shelest, directora comercial de HarvEast —un importante grupo agrícola—, el reto inmediato es encontrar compradores.

HarvEast almacena trigo en enormes silos flexibles a la espera de que los precios de mercado se estabilicen. Pero el grano debe ser vendido antes de que finalice el año, con el fin de tener la liquidez necesaria para la siembra de la próxima temporada. La empresa corre el riesgo de quedarse sin fondos para sembrar la siguiente cosecha, lo que convierte al actual cuello de botella en las exportaciones en una crisis de producción el año próximo.

Los precios del maíz han caído drásticamente —de un promedio de entre 210 y 230 dólares por tonelada el año pasado a cerca de 130 dólares—, lo que presiona aún más a los agricultores, dijo Shelest.

Aproximadamente el 60% de las ventas de HarvEast pasaban a través de los puertos del mar Negro. Los puertos fluviales de Reni e Izmail, situados en el Danubio, sólo pueden gestionar entre el 15% y el 20% del volumen total de las exportaciones nacionales, añadió Shelest. Las rutas terrestres a través de Polonia y otros países europeos ofrecen alternativas, pero conllevan mayores costos de transporte.

Esta presión obliga a los agricultores a recortar el gasto en semillas y fertilizantes, lo que pone en peligro las cosechas futuras.

Ucrania enfrenta a su peor crisis de liquidez desde la invasión rusa

Roksolana Pidlasa, presidenta de la comisión de presupuestos del Parlamento, dijo que Ucrania atraviesa su peor crisis de liquidez desde que Rusia invadió en 2022. La caída de los ingresos fiscales ha dificultado que el Tesoro cubra los gastos previstos, a pesar de los compromisos de financiación internacional.

Ucrania enfrenta un déficit de financiación de poco menos de 25.000 millones de dólares para 2026, con decenas de proyectos de ley vinculados a compromisos internacionales que requieren aprobación parlamentaria antes de que finalice el año. Para 2027 se prevé que este déficit alcance aproximadamente 32.600 millones de dólares, más unos 45.000 millones en concepto de ayuda militar en especie.

La pérdida de apoyo a su presupuesto por parte de Washington ha intensificado la presión. El gobierno estadounidense aportó 50.000 millones de dólares en apoyo exclusivo al presupuesto durante el mandato del presidente Joe Biden entre 2022 y 2024, lo que ayudó a financiar salarios de docentes y médicos, al igual que pensiones, según la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno de Estados Unidos (GAO, por sus siglas en inglés).

Desde el regreso del presidente Donald Trump al cargo, no se ha autorizado ninguna ayuda significativa para Ucrania. Parte de la ayuda asignada durante el gobierno de Biden aún está en proceso de entrega, aunque el gobierno de Trump ha suspendido temporalmente algunos envíos, según el Council on Foreign Relations, un grupo de expertos sin fines de lucro especializado en política exterior y relaciones internacionales.

Europa se ha convertido en la mayor fuente de apoyo general para Ucrania, proporcionándole 137.000 millones de euros (153.000 millones de dólares) en ayuda financiera, humanitaria y militar desde que comenzó la guerra, frente a los 115.000 millones de euros (129.000 millones de dólares) aportados por Estados Unidos, según el Kiel Institute for the World Economy, un organismo dedicado a la investigación de la economía internacional.

La defensa, los salarios del sector público, las pensiones y la asistencia social tienen prioridad. El gobierno ha pospuesto proyectos de construcción, reconstrucción y algunas iniciativas de preparación para el invierno.

Si Ucrania no encuentra la manera de cubrir el déficit el próximo año, "significará que no podremos pagar los salarios de los maestros y los médicos, ni mantener (en funcionamiento) los hospitales", apuntó Pidlasa.