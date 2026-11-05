INE alista firma de convenio para detectar "narcocandidatos"

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

El Instituto Nacional Electoral (INE) anunció que firmará este viernes un convenio con cinco instituciones de seguridad pública y financiera, con el fin de avanzar en la revisión de la integridad de las candidaturas hacia la elección intermedia de 2027.

La firma incluirá a la Fiscalía General de la República (FGR), representada por Ernestina Godoy Ramos; la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), encabezada por Omar García Harfuch; el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), a cargo de Francisco Almazán Barocio; la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

"Con la finalidad de evitar la infiltración de la delincuencia organizada o cualquier tipo de criminalidad entre los aspirantes a candidaturas en el Proceso Electoral Concurrente, el convenio de colaboración facilitará el intercambio de información para el desarrollo de las actividades relacionadas con el procedimiento de verificación de integridad y evaluación de riesgo razonable de aspirantes a candidaturas partidistas e independientes", señaló el Instituto.

Para esta revisión, tanto los partidos políticos, así como las personas aspirantes a una candidatura independiente, podrán presentar de manera voluntaria los listados de quienes pretendan postular, acompañados del consentimiento informado de cada una de ellas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"El INE remitirá las solicitudes a las instancias competentes, que determinarán, con su propia metodología y criterios, la existencia o inexistencia de un riesgo razonable", reiteró el INE.