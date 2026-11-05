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INE alista firma de convenio para detectar "narcocandidatos"

Busca evitar infiltración del crimen organizado en candidaturas rumbo a 2027

Por El Universal

Noviembre 05, 2026 09:23 a.m.
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INE alista firma de convenio para detectar narcocandidatos
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      El Instituto Nacional Electoral (INE) anunció que firmará este viernes un convenio con cinco instituciones de seguridad pública y financiera, con el fin de avanzar en la revisión de la integridad de las candidaturas hacia la elección intermedia de 2027.

      La firma incluirá a la Fiscalía General de la República (FGR), representada por Ernestina Godoy Ramos; la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), encabezada por Omar García Harfuch; el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), a cargo de Francisco Almazán Barocio; la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

      "Con la finalidad de evitar la infiltración de la delincuencia organizada o cualquier tipo de criminalidad entre los aspirantes a candidaturas en el Proceso Electoral Concurrente, el convenio de colaboración facilitará el intercambio de información para el desarrollo de las actividades relacionadas con el procedimiento de verificación de integridad y evaluación de riesgo razonable de aspirantes a candidaturas partidistas e independientes", señaló el Instituto.

      Para esta revisión, tanto los partidos políticos, así como las personas aspirantes a una candidatura independiente, podrán presentar de manera voluntaria los listados de quienes pretendan postular, acompañados del consentimiento informado de cada una de ellas.

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      "El INE remitirá las solicitudes a las instancias competentes, que determinarán, con su propia metodología y criterios, la existencia o inexistencia de un riesgo razonable", reiteró el INE.

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