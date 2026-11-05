Tiroteo en el Río Santiago; un herido

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Una persecución y balacera entre sujetos armados en el Río Santiago dejó a una persona lesionada. Las autoridades confirmaron que la situación quedó bajo control.

Este miércoles por la tarde, detonaciones de arma de fuego en el bulevar alertaron a la población. De acuerdo con información preliminar se trató de un enfrentamiento armado, que motivó la movilización de elementos de la Guardia Civil Estatal, quienes en lugar aseguraron a un implicado en los hechos, además de un arma de fuego.

El tiroteo tuvo lugar sobre el bulevar Río Santiago, a la altura del puente 20 de Noviembre y la gasolinera Guerra, en donde se detuvo a uno de los presuntos involucrados, el cual quedó tendido en el suelo, a causa de las heridas de bala. Al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja, quienes trasladaron al lesionado a una clínica. Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer su identidad ni su estado de salud.

Esto ocurrió luego de que vehículos se vieran involucrados en una persecución con rumbo a la carretera a Matehuala, poniendo en riesgo la seguridad de otros automovilistas.

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Por su parte, Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes, mientras el carril se encontraba cerrado.

Más tarde, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado informó que "la zona se encontraba bajo control y, hasta el momento, no existe riesgo para la población".