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Estudiantes demandan la renuncia de director

Futuros estomatólogos padecen falta de insumos, equipos y maltrato

Por Ana Paula Vázquez

Noviembre 05, 2026 03:00 a.m.
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Estudiantes demandan la renuncia de director
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      Material para tratamientos caducado, falta de insumos, unidades dentales fuera de servicio y más de 100 pacientes atendidos por turno son algunas de las condiciones denunciadas por estudiantes de la Facultad de Estomatología de la UASLP, quienes mantienen un paro de actividades para exigir la destitución del director, Alan Martínez Zumarán.

      Protesta estudiantil y condiciones en la Facultad

      Señalaron que las deficiencias persisten desde agosto de 2025, cuando realizaron una primera protesta por la misma situación y sin que se cumplieran los compromisos asumidos.

      Respuesta de autoridades y situación actual

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      Una estudiante acusó que la respuesta de las autoridades al pliego petitorio no resolvió ninguno de los puntos. Por ello, alrededor de 150 alumnos permanecen dentro de la facultad en paro; además, señalaron que el director, Alan Martínez Zumarán, se comprometió a acudir a las 10:30 de la mañana para recibir su postura, pero no se presentó.

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