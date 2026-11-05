Estudiantes demandan la renuncia de director
Futuros estomatólogos padecen falta de insumos, equipos y maltrato
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
Material para tratamientos caducado, falta de insumos, unidades dentales fuera de servicio y más de 100 pacientes atendidos por turno son algunas de las condiciones denunciadas por estudiantes de la Facultad de Estomatología de la UASLP, quienes mantienen un paro de actividades para exigir la destitución del director, Alan Martínez Zumarán.
Protesta estudiantil y condiciones en la Facultad
Señalaron que las deficiencias persisten desde agosto de 2025, cuando realizaron una primera protesta por la misma situación y sin que se cumplieran los compromisos asumidos.
Respuesta de autoridades y situación actual
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Una estudiante acusó que la respuesta de las autoridades al pliego petitorio no resolvió ninguno de los puntos. Por ello, alrededor de 150 alumnos permanecen dentro de la facultad en paro; además, señalaron que el director, Alan Martínez Zumarán, se comprometió a acudir a las 10:30 de la mañana para recibir su postura, pero no se presentó.
Alumnos de Estomatología se manifiestan por falta de insumos
La protesta provocó dificultades viales en la avenida Manuel Nava
no te pierdas estas noticias
"Supervotado", el nuevo fiscal anticorrupción
Ana Paula Vázquez
El Congreso le reconoce un sufragio más de los emitidos a su favor
Estudiantes demandan la renuncia de director
Ana Paula Vázquez
Futuros estomatólogos padecen falta de insumos, equipos y maltrato