Carlos Alcaraz avanza a cuartos tras retiro de Berrettini en París

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PARÍS (AP) — Carlos Alcaraz avanzó a los cuartos de final del Masters de París después de que Matteo Berrettini se retiró de su partido de octavos de final el jueves debido a una lesión en un brazo.

El italiano no especificó cuál brazo, pero indicó en una publicación en Instagram que ha tenido dolor desde hace unos días.

Lesión de Berrettini y su impacto en el torneo

El rival de Alcaraz, segundo preclasificado, en cuartos será Arthur Fils (6to preclasificado) o Taylor Fritz (11), quien tiene una remota posibilidad de clasificarse a las Finales ATP de fin de temporada en Turín. Disputaban su partido de octavos más tarde el jueves en la Plenitude Arena.

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Temprano, el estadounidense Tommy Paul (12) superó 7-6 (3), 6-4 al francés Quentin Halys y podría enfrentar después a su compatriota Ben Shelton. El tercer preclasificado jugaba más tarde el jueves contra el francés Arthur Rinderknech.

Avances y próximos encuentros en el Masters de París

El Masters de París continúa con partidos decisivos que definirán a los semifinalistas, con la presencia destacada de jugadores estadounidenses y franceses en la fase de octavos.