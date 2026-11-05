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Carlos Alcaraz avanza a cuartos tras retiro de Berrettini en París

Berrettini anunció molestias en un brazo que le impidieron continuar en el Masters de París.

Por AP

Noviembre 05, 2026 09:22 a.m.
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Carlos Alcaraz avanza a cuartos tras retiro de Berrettini en París
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      PARÍS (AP) — Carlos Alcaraz avanzó a los cuartos de final del Masters de París después de que Matteo Berrettini se retiró de su partido de octavos de final el jueves debido a una lesión en un brazo.

      El italiano no especificó cuál brazo, pero indicó en una publicación en Instagram que ha tenido dolor desde hace unos días.

      Lesión de Berrettini y su impacto en el torneo

      El rival de Alcaraz, segundo preclasificado, en cuartos será Arthur Fils (6to preclasificado) o Taylor Fritz (11), quien tiene una remota posibilidad de clasificarse a las Finales ATP de fin de temporada en Turín. Disputaban su partido de octavos más tarde el jueves en la Plenitude Arena.

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      Temprano, el estadounidense Tommy Paul (12) superó 7-6 (3), 6-4 al francés Quentin Halys y podría enfrentar después a su compatriota Ben Shelton. El tercer preclasificado jugaba más tarde el jueves contra el francés Arthur Rinderknech.

      Avances y próximos encuentros en el Masters de París

      El Masters de París continúa con partidos decisivos que definirán a los semifinalistas, con la presencia destacada de jugadores estadounidenses y franceses en la fase de octavos.

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