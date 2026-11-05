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"Supervotado", el nuevo fiscal anticorrupción

El Congreso le reconoce un sufragio más de los emitidos a su favor

Por Ana Paula Vázquez

Noviembre 05, 2026 03:00 a.m.
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"Supervotado", el nuevo fiscal anticorrupción
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      La elección de Benjamín Pérez Álvarez como titular de la Fiscalía Anticorrupción, se concretó con seis diputados ausentes y una diferencia de un voto entre el escrutinio de la urna y el resultado anunciado por el Congreso del Estado.

      Discrepancias en el conteo de votos

      Aunque durante el conteo se registraron 17 sufragios a su favor, al oficializar la designación se informó que había obtenido 18, sin aclarar la razón de la discrepancia.

      La inasistencia de cinco diputados de Morena y de la priista Frinné Azuara Yarzábal, redujo de 18 a 14 el número de votos necesarios para alcanzar la mayoría calificada. De los 27 integrantes del Legislativo, solo 21 participaron en la sesión, por lo que el aspirante necesitaba dos terceras partes de los presentes para ser designado.

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      Resultados y participación en la sesión

      El escrutinio registró 17 votos para Pérez Álvarez, cuatro nulos y ninguno para los otros dos integrantes de la terna, Jesús Iván Meza Galeana y Javier Ortiz Patiño.

      Sin embargo, el resultado comunicado posteriormente elevó a 18 los sufragios del ganador, sin precisar cómo se modificó el conteo ni explicar qué ocurrió con los cuatro votos nulos.

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