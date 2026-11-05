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TAS confirma sanción antidopaje a Ana Barbosu en Suiza

La gimnasta rumana mantiene sus resultados competitivos pese a la sanción confirmada.

Por AP

Noviembre 05, 2026 09:25 a.m.
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TAS confirma sanción antidopaje a Ana Barbosu en Suiza
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      LAUSANA, Suiza (AP) — La gimnasta rumana Ana Barbosu, que ganó una controvertida medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de 2024, vio confirmada una sanción de dos años por incumplimientos de "localización" en controles antidopaje.

      TAS confirma sanción antidopaje a Ana Barbosu

      El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) informó que había "estimado parcialmente" el miércoles la solicitud de la Federación Internacional de Gimnasia para iniciar un procedimiento disciplinario contra Barbosu, después de que la Agencia Internacional de Controles registró tres incumplimientos de localización de la deportista entre septiembre y diciembre de 2025.

      A Barbosu se le impuso la suspensión provisional estándar de dos años con efecto a partir del 5 de mayo de 2026 y se le anularon los resultados competitivos desde diciembre de 2025, pero apeló la decisión ante el TAS.

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      Resultados competitivos de Ana Barbosu se mantienen

      El TAS confirmó la sanción, con el descuento del periodo de suspensión ya cumplido, pero falló a favor de Barbosu en lo relativo a sus resultados competitivos — éstos se mantienen.

      Asimismo, el TAS arbitra un caso separado sobre la medalla de Barbosu en los Juegos Olímpicos de 2024. Esa presea se otorgó primero a la gimnasta de Estados Unidos Jordan Chiles, pero posteriormente fue revocada. No se espera que la audiencia se celebre antes de mayo de 2027.

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