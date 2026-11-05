Fallece el periodista Humberto Musacchio a los 83 años

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"Como periodista, hago crítica, no loas al gobierno", aseguraba Humberto Musacchio con mucha frecuencia y lo reiteró en una entrevista a finales de 2023 a propósito de sus 80 años cumplidos y de sus 54 en el oficio periodístico. El periodista, ensayista, cronista y editor, quien fuera una de las más importantes voces críticas del periodismo en México y el historiador del periodismo cultural, falleció ayer miércoles 4 de noviembre, a los 83 años de edad.

Humberto Musacchio y su legado en el periodismo cultural

El también escritor fue autor de varios libros, entre ellos "Historia del periodismo cultural en México", "México: 200 años de periodismo cultural", "¿Quién es quién en la política mexicana?" y el año pasado compiló "Cállense. Los nuevos rostros de la censura", una antología de artículos y ensayos periodísticos, publicada por Grano de Sal, en coedición con Artículo 19 y EL UNIVERSAL.

Justo, al conversar sobre la libertad de expresión y el acoso judicial desde el poder contra periodistas, Musacchio afirmó en 2025: "Vivimos un mal momento para el periodismo. Este gobierno, contrario a lo que se esperaba, no es un gobierno de izquierda, o lo es de una izquierda estaliniana. A mí no me cuentan lo que es la lucha de izquierda y esto no tiene nada que ver con la izquierda; es una vergüenza".

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Reflexiones y críticas de Humberto Musacchio sobre el periodismo y el poder

El periodista nacido en Ciudad Obregón, Sonora, el 26 de octubre de 1943 —acababa de cumplir 83 años— que estudió la carrera de Economía en la Universidad Nacional Autónoma de México, pero no la concluyó porque se encontró con el periodismo y a él se dedicó en cuerpo, alma y corazón, aseguró también en esa entrevista que los gobernantes deben entender que la crítica es necesaria, sin embargo, suelen tomarla como un ataque personal.

"El periodismo no está para servir a esos politicastros, está para servir a los lectores, a la sociedad, seamos periodistas de televisión, radio, internet o medios impresos. Estamos para servir al conjunto de los mexicanos, no a esos políticos ladrones", afirmó el también cronista que colaboró en periódicos como "Unomasuno" —donde fue jefe de redacción—, "La Jornada" —de la que fue subdirector fundador—, "EL UNIVERSAL", "El Financiero", y "Excélsior", donde durante dos décadas publicó la columna "República de las Letras".

El periodista que dirigió las revistas "Mira" y "Kiosco" y el suplemento cultural Comala, fue también autor del "Diccionario Enciclopédico de México", y de los diccionarios enciclopédicos correspondientes del Distrito Federal, Guanajuato y Nayarit. Asimismo, publicó libros de crónicas, entre ellos "Ciudad quebrada" (1985), "Hojas del tiempo" (1993) y "Urbe fugitiva" (2002).

Reconocimientos y reacciones tras su fallecimiento

En marzo pasado, Humberto Musacchio recibió el Homenaje al Periodismo Cultural de la Feria Internacional del Libro de Coyoacán.

Tres meses antes, en diciembre de 2025, al hablar del acoso contra muchos periodistas, entre ellos Héctor de Mauleón, Humberto Musacchio dijo que el periodismo no estaba peor que en tiempos pasados, pero había que seguir siendo críticos y siendo solidarios entre colegas: "Hoy el periodismo es un medio más industrializado, tenemos más armas para defendernos y hay que usarlas: la investigación, la información, dársela bien al ciudadano, señalar los defectos, las raterías, las sinvergüenzadas de muchos políticos. Hay políticos decentes, a esos les tengo todo mi respeto, a los otros no y siempre que pueda voy a denunciarlos, como lo hacen tantos periodistas".

Pascal Beltrán del Rio, director de Excélsior escribió anoche en sus redes sociales: "Me entero con tristeza que falleció mi querido amigo Humberto Musacchio. La cultura en México pierde a un gran cronista y divulgador. En Excélsior, su casa editorial, lo vamos a extrañar enormemente. Fuimos compañeros de páginas y de programas de televisión. Descanse en paz."

Por su parte, la editora Consuelo Sáizar, escribió: "Ha muerto Humberto Musacchio. Y no encuentro palabras para describir mi dolor ante esta noticia. Abrazo a Marusia, a Aldo, a sus nietos, tan amados. A Duska, a todos los que tanto lo admiramos, los que tanto lo hemos querido."