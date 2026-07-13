Muerte de Lindsey Graham afecta relación clave con Ucrania

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Con la muerte del senador republicano Lindsey Graham, Ucrania perdió a un aliado cercano dentro del círculo del presidente Donald Trump, lo que deja a sus líderes lidiando con las implicaciones para su país devastado por la guerra.

Graham había estado en Ucrania dos días antes, de pie en la plaza de San Miguel de Kiev, con las cúpulas doradas del monasterio a sus espaldas y restos calcinados de equipo militar ruso a su alrededor.

Allí, les ofreció a los ucranianos motivos para el optimismo, al decirles a los reporteros que unas amplias y contundentes nuevas sanciones económicas contra Rusia —una legislación que había impulsado durante años junto con el senador demócrata Richard Blumenthal— por fin estaban al alcance. Regresaría a Washington para reunirse con líderes de ambos partidos y hacer avanzar la propuesta.

Dos días después, el mundo se enteró de su muerte repentina.

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Funcionarios y legisladores ucranianos quedaron devastados por la noticia. Durante años, Graham había sido uno de los aliados más cercanos de Kiev en Washington y un intermediario de confianza con Trump, quien mantenía una relación tensa con el presidente Volodymyr Zelenskyy.

Ahora, Ucrania teme que, sin Graham, la capacidad del país para influir en la Casa Blanca pueda verse reducida en una amplia gama de asuntos, no solo en el destino del proyecto de ley de sanciones contra Rusia.

"Una pérdida enorme y absolutamente inesperada", manifestó Oleksandr Merezhko, legislador del partido de Zelenskyy. "Era verdaderamente indispensable. Ni siquiera sé quién podría ser ahora tan importante para nosotros en el entorno de Trump".

"Era el vínculo más cercano entre Ucrania, nuestro presidente y Trump", añadió. "Nuestra posición en el entorno de Trump podría ser más débil".

Zelenskyy dice que mantenía un "diálogo constante" con Graham

Las condolencias llegaron de altos funcionarios ucranianos, incluido Zelenskyy, quien recordó a Graham como uno de los defensores más firmes de Ucrania en Washington y como alguien que estaba en contacto permanente con Kiev.

Zelenskyy se expresó "profundamente entristecido" por la muerte repentina del senador de Carolina del Sur, y señaló que Graham había visitado Ucrania 10 veces desde la invasión rusa y había estado con los ucranianos "cuando más se necesitaba".

"Manteníamos un diálogo constante y lo extrañaremos enormemente", escribió Zelenskyy en Telegram, al recordar que ambos se habían reunido dos veces la semana pasada: en la cumbre de la OTAN y de nuevo durante la visita de Graham a Kiev.

El presidente del Parlamento, Ruslan Stefanchuk, describió a Graham como un "amigo inquebrantable de Ucrania", cuyo apoyo era "de principios y decidido". Dijo que siempre recordará sus "reuniones significativas, sinceras y cálidamente personales", y agregó que creía que los esfuerzos de Graham por imponer sanciones más duras a Rusia continuarán pese a su muerte.

Con el regreso de Trump a la Casa Blanca tras la administración del presidente demócrata Joe Biden, funcionarios ucranianos se movieron con rapidez para cultivar relaciones con republicanos cercanos a él, en medio de la creciente incertidumbre sobre el futuro respaldo de Estados Unidos. Graham se convirtió en una figura central de esos esfuerzos, dijeron entonces los legisladores.

Oleksandr Kraiev, analista político del centro de estudios Ukrainian Prism, apuntó que Graham era una figura inusualmente destacada en Ucrania.

"Graham es incluso más conocido y más popular entre los ucranianos que muchos políticos ucranianos", comentó Kraiev.

Sin Graham, Ucrania podría perder a un defensor influyente con acceso directo a Trump, señaló Kraiev.

"No veo a nadie más que vaya a asumir el liderazgo para ayudar a Ucrania a mantener esas conexiones necesarias", afirmó.

Contraste con partidarios de Trump

Graham era un fenómeno político, hoy raro en un Partido Republicano en el que Trump tiene un control absoluto.

El senador se aferró firmemente a valores más tradicionales de política exterior conservadora, que incluían oponerse con determinación a Rusia, adoptar una postura especialmente beligerante frente a Irán y presionar a la Casa Blanca para que apoyar aún más plenamente al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu.

Graham también fue un defensor vocal de los aliados tradicionales de Estados Unidos en Europa cuando Trump amenazó con retirar tropas estadounidenses del continente y denigró a la OTAN.

El senador mantuvo esas posturas pese a que a menudo lo enfrentaban con muchos partidarios del aislacionismo y del enfoque de "Estados Unidos Primero" del movimiento "Make America Great Again" del presidente.

Aunque Trump con frecuencia ridiculiza a legisladores republicanos que considera insuficientemente leales, se mantuvo cercano a Graham y lo escuchaba, especialmente en asuntos de política exterior.

Como una voz poderosa en el Senado, incluso los demócratas notaron la veta independiente de Graham frente a gran parte del resto de su partido.

"Marchaba al ritmo de su propio tambor", observó Blumenthal, demócrata de Connecticut, en un comunicado. "Podía ser de carácter fuerte, intensamente impulsado y a veces impredecible, pero también profundamente compasivo y solidario cuando veía sufrimiento e injusticia".

El apoyo de Graham a Ucrania chocaba con las quejas de Trump de que Estados Unidos estaba gastando demasiado dinero para ayudar al país asediado.

Aun así, Graham creía que estaba cerca de sacar adelante una legislación para reforzar las sanciones económicas contra Rusia. Blumenthal dijo que había hablado con Graham durante el fin de semana y que el senador de Carolina del Sur "se regocijaba" ante la perspectiva de impulsar ese paquete.

Blumenthal añadió que el proyecto debería aprobarse ahora como un "homenaje apropiado" a Graham.