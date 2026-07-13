Fiscalía de EU pide cadena perpetua para "El Mayo" y 15 mdd

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La Fiscalía federal de Estados Unidos pidió este lunes a un juez de Nueva York que ordene el decomiso de 15.000 millones de dólares al narcotraficante mexicano Ismael 'El Mayo' Zambada tras su declaración de culpabilidad.

Según la moción dirigida en una carta al juez del caso, Brian M. Cogan, a la que tuvo acceso EFE, la Fiscalía solicita una sentencia de cadena perpetua y esa confiscación multimillonaria, "como fue acordado en la declaración de culpabilidad".

Zambada, de 76 años y considerado durante décadas uno de los principales líderes del Cartel de Sinaloa, se declaró culpable en agosto de 2025 de diversos delitos relacionados con narcotráfico y delincuencia organizada, y recibirá su sentencia el próximo 20 de julio.

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