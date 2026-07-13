UE y Reino Unido sancionan a agentes rusos por ciberespionaje

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BRUSELAS (AP) — La Unión Europea y el Reino Unido impusieron el lunes sanciones a oficiales de inteligencia militar rusa, hackers y empresas privadas, al denunciar lo que calificaron como una campaña de ciberespionaje de años para socavar a gobiernos en Europa.

La decisión de la UE afecta a nueve personas y cuatro entidades acusadas de vínculos con una red de espionaje en línea que, según el bloque, ha atacado a gobiernos y ha perpetrado operaciones de sabotaje contra infraestructura crítica como plantas de calefacción y centrales eléctricas desde 2010. El Reino Unido impuso sanciones a 24 personas y entidades.

La jefa de política exterior de la UE, Kaja Kallas, afirmó que los sancionados "contribuyen a los esfuerzos de Rusia por desestabilizar a la UE, a sus Estados miembros y a socios internacionales".

Francia, Alemania, Polonia, Chipre, Países Bajos, Austria, Eslovaquia, Rumania y Finlandia, "entre otros", han sido blanco de esta red, detalló en un comunicado.

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Alemania convocó al embajador ruso, y el ministro francés de Relaciones Exteriores, Jean-Noël Barrot, afirmó que París tiene la intención de convocar al enviado ruso en los próximos días. Declaró a la televisión francesa BFM que el objetivo de las actividades cibernéticas es "o bien capturar información, o sabotear el funcionamiento, por ejemplo, de infraestructuras ferroviarias, como fue el caso en Polonia".

La UE centró sus sanciones, que en su mayoría son el congelamiento de activos y prohibiciones de viaje, en el 16to Centro del Servicio Federal de Seguridad de Rusia, o FSB. Kallas señaló que el FSB ha "controlado a una serie de grupos de amenazas cibernéticas", y sostuvo que "ha llevado a cabo una amplia gama de actividades cibernéticas maliciosas con una gravedad creciente".

Algunos países han acusado a Rusia de utilizar ciberataques y propaganda para interferir en elecciones.

En abril, Suecia indicó que un grupo prorruso con vínculos con los servicios de seguridad e inteligencia de Rusia estuvo detrás de un ciberataque contra una planta de calefacción el año pasado. El anuncio se produjo tras advertencias de autoridades en Polonia, Noruega, Dinamarca y Letonia de que Rusia está atacando infraestructura crítica en toda Europa.

Con sus sanciones, la UE apuntó en particular a un miembro de la agencia de inteligencia militar GRU de Rusia, Yevgeny Bashev, y a Impuls, una empresa que, afirma, él dirige.

"La empresa proporciona apoyo técnico y material a ciberataques e intentos de ciberataques llevados a cabo por la Unidad 29155 del GRU", indicó la notificación de sanciones. Señaló que las acciones de Impuls "constituyen una amenaza externa" para los países miembros de la UE y han tenido "un efecto significativo" en un país no identificado fuera del bloque.

De acuerdo con el Reino Unido, Impuls reclutó a hackers y especialistas cibernéticos de universidades y academias rusas. Impuso sanciones a Bashev, así como a otros tres altos funcionarios del GRU "por su papel en dirigir operaciones cibernéticas y de amenazas híbridas del GRU".

Las autoridades británicas creen que las agencias de inteligencia rusas "han encargado a ciberdelincuentes recopilar inteligencia para apoyar los objetivos militares y de política exterior de Rusia, amenazando la seguridad en toda Europa".