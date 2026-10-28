Bolsonaro y su familia recibirán visas de EU
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SAO PAULO.- Un alto funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos dijo el martes que al candidato opositor brasileño Flávio Bolsonaro y su familia se les otorgarán visas estadounidenses, luego de su derrota electoral del fin de semana ante el presidente en funciones Luiz Inácio Lula da Silva, en una contienda muy reñida que rompió una tendencia de victorias electorales de conservadores en América Latina.
El funcionario, quien habló bajo condición de anonimato debido a las leyes de privacidad de visas, dijo que "el Departamento de Estado emitirá visas a Flávio Bolsonaro y su familia y se les permitirá el ingreso a Estados Unidos".
Bolsonaro, quien contaba con el apoyo tácito del presidente estadounidense Donald Trump, había estado bajo investigación por presuntos actos de corrupción, lavado de dinero y evasión fiscal en Brasil y se le había ordenado entregar su pasaporte.
El funcionario del Departamento de Estado no dijo si Bolsonaro ya había salido de Brasil o si él y su familia estaban en camino a Estados Unidos.
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El jefe de campaña de Bolsonaro, Rogério Marinho, indicó que no había hablado con el candidato desde la mañana del martes.
"No tuvimos noticias de Flávio ni de sus abogados sobre lo que pasó", señaló Marinho. "Recibí un mensaje de texto suyo, dijo que quería tomarse un descanso y luego hablaría con nosotros. Es el único mensaje que recibí de él".
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