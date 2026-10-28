logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

GP México: Checo Pérez celebra 300 carreras de F1

Fotogalería

GP México: "Checo" Pérez celebra 300 carreras de F1

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Bolsonaro y su familia recibirán visas de EU

Por AP

Octubre 28, 2026 03:00 a.m.
A
Bolsonaro y su familia recibirán visas de EU
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      SAO PAULO.- Un alto funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos dijo el martes que al candidato opositor brasileño Flávio Bolsonaro y su familia se les otorgarán visas estadounidenses, luego de su derrota electoral del fin de semana ante el presidente en funciones Luiz Inácio Lula da Silva, en una contienda muy reñida que rompió una tendencia de victorias electorales de conservadores en América Latina.

      El funcionario, quien habló bajo condición de anonimato debido a las leyes de privacidad de visas, dijo que "el Departamento de Estado emitirá visas a Flávio Bolsonaro y su familia y se les permitirá el ingreso a Estados Unidos".

      Bolsonaro, quien contaba con el apoyo tácito del presidente estadounidense Donald Trump, había estado bajo investigación por presuntos actos de corrupción, lavado de dinero y evasión fiscal en Brasil y se le había ordenado entregar su pasaporte.

      El funcionario del Departamento de Estado no dijo si Bolsonaro ya había salido de Brasil o si él y su familia estaban en camino a Estados Unidos.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      El jefe de campaña de Bolsonaro, Rogério Marinho, indicó que no había hablado con el candidato desde la mañana del martes.

      "No tuvimos noticias de Flávio ni de sus abogados sobre lo que pasó", señaló Marinho. "Recibí un mensaje de texto suyo, dijo que quería tomarse un descanso y luego hablaría con nosotros. Es el único mensaje que recibí de él".

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        El rey Felipe VI de España se sometió a una cirugía: ¿Qué le pasó?
        El rey Felipe VI de España se sometió a una cirugía: ¿Qué le pasó?

        El rey Felipe VI de España se sometió a una cirugía: ¿Qué le pasó?

        SLP

        El Universal

        La Casa Real confirmó que la intervención duró media hora y no presentó complicaciones.

        Quien sale escondido de su país, debe alguna cosa: Lula da Silva
        Quien sale escondido de su país, debe alguna cosa: Lula da Silva

        "Quien sale escondido de su país, debe alguna cosa": Lula da Silva

        SLP

        EFE

        El presidente calificó de vergonzosa la huida y pidió transparencia en las investigaciones

        Comunidad latina en Israel pide cambio de gobierno y paz
        Comunidad latina en Israel pide cambio de gobierno y paz

        Comunidad latina en Israel pide cambio de gobierno y paz

        SLP

        El Universal

        Integrantes de la comunidad latinoamericana en Israel expresan su deseo de un nuevo gobierno para mejorar la situación del país.

        Reportan fuga de Flávio Bolsonaro a EU tras orden judicial
        Reportan fuga de Flávio Bolsonaro a EU tras orden judicial

        Reportan fuga de Flávio Bolsonaro a EU tras orden judicial

        SLP

        EFE

        La Policía Federal canceló los pasaportes tras incumplir la orden de entregarlos en 24 horas