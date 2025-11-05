Brutal colisión de trenes en la India

NUEVA DELHI.- Un tren de pasajeros se impactó contra un tren de carga el martes en el centro de India, causando la muerte de al menos ocho personas y dejando a varias otras heridas, informó un alto funcionario del gobierno.

El incidente ocurrió cerca de la ciudad de Bilaspur, a unos 115 kilómetros (70 millas) al noreste de Raipur, la capital del estado de Chhattisgarh. Canales de televisión locales mostraron imágenes de un tren colisionando con otro. Los rescatistas buscaban sobrevivientes entre los escombros.

El tren local de pasajeros impactó al tren de carga por detrás, y un vagón terminó encima de un carro del tren de carga, comentó Sanjay Agarwal, el alto funcionario del gobierno, a The Associated Press.

Se temían más víctimas porque otros “dos o tres” pasajeros estaban atrapados dentro del vagón destrozado y se temía que estuvieran muertos, dijo Agarwal, quien se desempeña como el administrador del gobierno para Bilaspur. Después de horas de trabajo, el equipo de rescate bajó el vagón dañado del tren de pasajeros y estaba utilizando una grúa y cortadores de hierro para intentar abrirlo, añadió.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Entre los declarados muertos se encontró el conductor de la locomotora del tren de pasajeros, mientras que su copiloto, una mujer, resultó gravemente herida y fue internada en un hospital privado, dijo Agarwal.

Alrededor de 20 personas resultaron heridas en el accidente y han sido trasladadas a hospitales locales para su tratamiento.

En un comunicado, el operador de la red Indian Railways indicó que ha movilizado todos sus recursos para las tareas de rescate. Agregó que se ha iniciado una investigación sobre la causa del choque. También ayuda financiera anunciada para las familias de los fallecidos y los heridos. El funcionario electo de más alto rango de Chhattisgarh, Vishnu Deo Sai, ofreció sus condolencias a las familias en duelo.

Las colisiones de trenes no son infrecuentes en la India. Más de 12 millones de personas viajan en los 14.000 trenes de la India cada día a lo largo de 64.000 kilómetros (40.000 millas) de vías férreas. A pesar de los esfuerzos del gobierno por mejorar la seguridad ferroviaria, se producen varios cientos de incidentes anualmente, algunos de ellos mortales, ya menudo se atribuyen a errores humanos o sistemas de señalización obsoletos.

Un choque en la región oriental del país en 2023 provocó la muerte de más de 280 personas en lo que fue uno de los desastres ferroviarios más mortales de la India.