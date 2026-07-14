Bukele va por su tercer mandato en El Salvador

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San Salvador.- El partido oficialista Nuevas Ideas ratificó la candidatura presidencial de Nayib Bukele para las elecciones generales del 28 de febrero de 2027 en El Salvador, donde buscará su tercer mandato.

El abogado Félix Ulloa, actual vicepresidente de la República, acompañará nuevamente a Bukele, que sostuvo su primer mandato el 1 de junio de 2019.

Nuevas Ideas informó en su cuenta oficial de la red social X que "las elecciones internas 2026 han finalizado con éxito" y también publicó los resultados oficiales del proceso.

El 1 de junio Bukele cumplió su séptimo año de gobierno con una aprobación del 87,8% de la población, según una encuesta del Instituto de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas.

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Según este sondeo, el principal logro de Bukele está relacionado con la seguridad. En marzo de 2022, el mandatario declaró la guerra a las pandillas que por más de tres décadas mantuvieron aterrorizado al país convirtiéndolo en el más peligroso del mundo y ahora afirma que El Salvador es uno de los países más seguros.

En 2015, El Salvador tuvo 6.656 asesinatos y una tasa de homicidios de 106 por cada 100.000 habitantes. El país cerró 2025 con un bajo récord en homicidios —82 casos—.